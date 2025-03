F1 Cina, orari tv e novità. Guida completa al gran premio di Shanghai

Shanghai (Cina), 20 marzo 2025 - Il mondiale di Formula 1 prosegue con la seconda tappa di questo 2025. Pochi giorni dopo il battesimo australiano, il Circus si è spostato in Cina, dove si disputerà un Gran Premio con il format della Sprint Race. Pochi test, dunque, per i team: una sola sessione di prove libere e poi si comincerà a fare subito sul serio. Ferrari arriva qui a Shanghai con l'obiettivo di rimettersi in piedi e scoprire le vere potenzialità di una SF-25 troppo brutta in quel di Melbourne per essere vera, mentre la McLaren punterà a ribadire la propria superiorità tecnica nei confronti della concorrenza. Tanti i temi in ballo, tra i quali spicca la direttiva tecnica diramata dalla FIA nella giornata di lunedì, che potrebbe creare qualche difficoltà alle squadre.

Il tracciato che ospita il Gran Premio della Cina si trova a Shanghai e ha una lunghezza di 5.451 metri. La sua conformazione prevede 16 curve e un rettilineo lunghissimo, di oltre 1.200 metri, che metterà alla prova l'assetto delle monoposto che scenderanno in pista. I team dovranno studiare un setup da medio-alto carico aerodinamico, per trovare sia velocità di punta elevate sul dritto che equilibrio e bilanciamento in curva. La presenza di alcune curve da medio-alta velocità, le quali mettono tanta pressione in appoggio sugli pneumatici, premieranno le vetture che saranno in grado di produrre un carico aerodinamico efficiente e che sono capaci di portare in temperatura le gomme senza divorarle. In questo periodo dell'anno in Cina non fa caldo, motivo per cui sarà fondamentale saper scaldare bene gli pneumatici, soprattutto per quanto riguarda il giro secco in qualifica. La prima curva, ad esempio, è un tornante lunghissimo dove il sottosterzo può far perdere molto tempo ai piloti e che la Ferrari soffrì particolarmente l'anno scorso. Per quanto riguarda la power unit, il circuito di Shanghai prevede tanti secondi al giro con il gas totalmente spalancato e uno stress termico non indifferente: in questo senso la temperatura mite agevolerà il raffreddamento del motore.

La FIA ha comunicato, nella giornata di lunedì, un inasprimento del regolamento per quanto riguarda la flessione delle ali posteriori delle monoposto. I direttori di gara hanno ravvisato come in Australia alcuni team abbiano ecceduto in questo particolare, senza comunicare quali. La flessione delle ali sarà regolamentata diversamente a partire dal Gran Premio di Spagna, ma da questo fine settimana cambierà lo slot gap che le squadre dovranno rispettare tra il main plane e l'ala mobile del DRS: questo passerà da 2 millimetri a 0.5 millimetri. Resta invariato il carico che le ali potranno sopportare ai bordi, pari a 75 chili. Questa direttiva tecnica costringerà a rattoppi d'emergenza i team che non sono a norma. Essi dovrebbero irrigidire la flessione delle proprie ali tramite l'utilizzo di resina o altri espedienti poco ortodossi, prima di potersi regolamentare tramite lo sviluppo e la produzione di nuove ali ad hoc per i prossimi appuntamenti.

Il Gran Premio di Cina ospiterà il primo fine settimana di Sprint Race della stagione. Al venerdì si disputerà l'unica sessione di prove libere, che lascerà poi spazio alla qualifica Sprint. Sabato si correrà la gara breve e, quattro ore dopo, la qualifica in vista del Gran Premio. La gara domenicale è prevista per le 8 del mattino italiane. Il fuso orario resta, come già accaduto per l'appuntamento di Melbourne, piuttosto sfavorevole per noi italiani. Tutte le sessioni del fine settimana verranno trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport, mentre TV8 trasmetterà in diretta soltanto la qualifica Sprint e la Sprint Race; le altre sessioni andranno in onda in chiaro solamente in differita. Venerdì 21 marzo Prove Libere 1: ore 04:30 Qualifica Sprint: ore 08:30 (diretta in chiaro TV8) Sabato 22 marzo Sprint Race: ore 04:00 (diretta in chiaro TV8) Qualifiche Gran Premio: ore 08:00 (differita in chiaro TV8) Domenica 23 marzo Gran Premio di Cina: ore 08:00 (differita in chiaro TV8 ore 14)