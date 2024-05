F1 GP Imola, i pronostici della gara. Verstappen non è favorito: Norris cerca il bis

Imola, 19 maggio 2024 - Red Bull, Ferrari o McLaren? La vittoria nel Gran Premio di Imola di Formula 1 (Segui la diretta) è più incerta che mai. Dopo un lunghissimo periodo di dominio, il tre volte campione del mondo Max Verstappen potrebbe aver trovato pane per i propri denti, in quella che si prospetta una lotta tra team per la vittoria del primo appuntamento in Italia del Circus. Le incognite, come al solito, sono numerose e lo stesso circuito dell'Emilia Romagna potrebbe rappresentare un ostacolo in più per i piloti verso la vittoria. Vediamo assieme le motivazioni e quali potrebbero essere le chiavi del successo in quel di Imola, circuito teatro di tantissime gare al cardiopalma nella storia del motorsport.

Formula 1 GP, Norris (Ansa)

Le difficoltà della Red Bull

Ci sono voluti due anni prima che alla vigilia di un Gran Premio si potesse dire che Max Verstappen non partirà con i favori del pronostico. Ad inizio 2022, infatti, la Ferrari era una seria contendente per il titolo proprio nei confronti della Red Bull, che dall'estate in poi, però, prese il largo e cominciò il proprio dominio assoluto. Oggi ad Imola le cose sono diverse. La McLaren sembra essere leggermente in vantaggio sulla compagine di Milton Keynes e su quella di Maranello, perlomeno per quanto visto durante le sessioni di prove libere del venerdì e del sabato. La Red Bull ha dovuto faticare parecchio per trovare il giusto bilanciamento su una RB20 ardua da domare tra le curve del tracciato tricolore e che solo lo stesso Verstappen è riuscito, proprio in extremis, ad adeguare alla propria guida. Questo ha permesso al campione iridato in carica olandese di firmare una splendida pole position, favorita anche da una scia fornita da un amico inatteso, ovvero Nico Hulkenberg, nel corso dell'ultimo giro lanciato del Q3. Scia o non scia, Super Max ha comunque mostrato, per l'ennesima volta, di fare un altro sport rispetto al compagno di squadra Sergio Perez, che è invece sprofondato in undicesima posizione assieme alle difficoltà della propria monoposto. Max ci è passato sopra e, per la settima volta consecutiva in stagione e l'ottava in assoluto (record storico, eguagliato Senna), partirà nuovamente dalla casella numero uno della griglia. Fattore, questo, che potrebbe indirizzare la gara in suo favore. A meno di colpi di scena, che tutti si aspettano.

La ghiaia di Imola

Può suonare particolare, però il circuito stesso di Imola potrebbe animare una corsa che, sulla carta, prevederà ben pochi sorpassi. L'unica zona DRS del tracciato è stata accorciata e superare in pista, anche a detta dei piloti, sarà una vera impresa. All'esterno di alcune curve, però, sono state tolte le vie di fuga in asfalto, sostituite dalla ghiaia. Alla Piratella, alle acque minerali e alla variante alta sarà proprio essa a mettere nei guai i piloti, ai quali non saranno consentiti cali di concentrazione. Il prezzo da pagare, altrimenti, sarà un fondo danneggiato e tanto, tanto tempo perso, nel migliore dei casi possibili. Già ieri, nelle gare delle categorie giovanili della Formula 1, la Safety Car ha girato in pista per circa metà dei giri previsti in totale: la strategia sarà fondamentale per evitare di farsi trovare impreparati, oltre ad un pizzico di fortuna.

Norris alla riscossa

A scattare accanto a Verstappen in prima fila ci sarà Lando Norris. Il pilota britannico della McLaren, che ha conquistato l'ultimo successo di tappa a Miami proprio ai danni dell'olandese, potrebbe ripetersi in Italia. Le MCL38 sono incredibilmente veloci sul passo gara e, con un buono start, Norris potrebbe davvero credere nella vittoria. La Red Bull ha mostrato grandi difficoltà nelle simulazioni con carico di carburante: al box gli ingegneri avranno sicuramente trovato modo di mettere una pezza al peggio, come mostrato ieri in qualifica da Super Max, ma è difficile capire se sarà sufficiente per arginare le monoposto di Woking. Oscar Piastri, che sarebbe dovuto scattare terzo, è stato penalizzato di tre posizioni per impeding e dovrà dunque vedersela con le due Ferrari, che sono in terza e quarta. Leclerc ieri era estremamente deluso. Il monegasco sperava nella pole o almeno in una prima fila, grazie anche ai nuovi upgrades apportati alla SF-24, ma dovrà remare e sperare che la Ferrari confermi quel passo visto al venerdì per lottare per la vittoria. Sainz è apparso più soddisfatto, nonostante il quinto posto poi diventato quarto, e si aspetta di poter almeno lottare per il podio. Lo spagnolo, in ogni caso, è stato sempre dietro al compagno di squadra monegasco in questo fine settimana.