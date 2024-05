F1 Gp Imola 2024 in diretta, la gara alle 15. Verstappen fa paura, la Ferrari cerca l’impresa. La griglia di partenza

Imola, 19 maggio 2024 – Max Verstappen fa paura, ma la Ferrari ha l’obbligo di crederci. Anche se di mezzo c’è pure una McLaren in grande forma. Alle 15 (diretta su Sky e TV8) a Imola va in scena il Gran premio di Formula 1 e i tifosi sognano una Rossa protagonista. La missione per Charles Leclerc e Carlos Sainz non è delle più facili. I piloti del Cavallino scattano dalla terza e quarta posizione: serve quindi una super partenza per provare a impensierire già dalle prime curve il campione del mondo della Red Bull.

Charles Leclerc, pilota della Ferrari

Ma Verstappen, che sabato ha ottenuto l'ottava pole consecutiva (in due stagioni), eguagliando un primato di Ayrton Senna, e la settima di fila da inizio stagione, record che ora divide con Alain Prost, non intende fare sconti e si prepara all’ennesima gara da dominatore. Attenzione anche a Lando Norris, secondo al via, e a Oscar Piastri, quinto sulla griglia di partenza solo perché è stato penalizzato di tre posizioni.

La griglia di partenza

Prima fila: Max Verstappen (Ola/Red Bull), Lando Norris (Gb/McLaren)

Seconda fila: Charles Leclerc (Mon/Ferrari), Carlos Sainz (Spa/Ferrari)

Terza fila: Oscar Piastri (Aus/McLaren)*, George Russell (Gb/Mercedes)

Quarta fila: Yuki Tsunoda (Gia/RB), Lewis Hamilton (Gb/Mercedes)

Quinta fila: Daniel Ricciardo, (Aus/RB), Nico Hulkenberg (Ger/Haas)

Sesta fila: Sergio Perez (Mes/Red Bull), Esteban Ocon (Fra/Alpine)

Settima fila: Lance Stroll (Can/Aston Martin), Alex Albon (Tha/Williams)

Ottava fila: Pierre Gasly (Fra/Alpine), Valtteri Bottas (Fin/Sauber)

Nona fila: Zhou Guanyu (Cin/Sauber), Kevin Magnussen (Dan/Haas)

Decima fila: Fernando Alonso (Spa/Aston Martin), Logan Sargeant (Usa/Williams)

* Penalizzato di tre posizioni in griglia per irregolarità commessa in qualifica.

Gp Imola live