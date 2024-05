Qualifiche F1 Imola, diretta di oggi: la Ferrari sogna. Libere 3: doppietta McLaren, Sainz è terzo. Alle 16 la caccia alla pole

Imola, 18 maggio 2024 – La Ferrari può sognare. E oggi a Imola va caccia della pole position. La terza e ultima sessione di prove libere del Gran premio dell'Emilia Romagna si chiude con il miglior tempo per la McLaren di Oscar Piastri, che fa segnare il crono di 1:15.529, mettendosi davanti al suo compagno di squadra, Lando Norris, che fa segnare il tempo di 1.15.829. La Ferrari – dopo l’ottimo venerdì – conferma l’ottimo stato di salute con la terza posizione di Carlos Sainz (1:16.067) e la quarta di Charles Leclerc (+0.558).

La sessione è stata interrotta prima a circa mezz'ora dalla fine per l'uscita di pista dell'Aston Martin di Fernando Alonso, che ha causato una bandiera rossa andando a impattare sulle barriere all'entrata della Rivazza 1, poi a quasi cinque minuti dal termine, con un'altra uscita di pista, stavolta da parte della Red Bull di Sergio Perez che ha perso il controllo della sua vettura alla curva Gresini.

Proseguendo sulla tabella dei tempi, quinto crono per George Russell su Mercedes, seguito dalla Red Bull di Max Verstappen (+0.837) e dalla Williams di Alexander Albon. Ottavo Esteban Ocon sulla sua Alpine, con l'Aston Martin di Lance Stroll e la Haas di Nico Hulkenberg a chiudere la top ten dei tempi.

Charles Leclerc, pilota della Ferrari

Alle 16 scatta la caccia alla pole. Il Gran premio è in programma domenica alle 15. Già dalla mattinata nel centro di Imola si registrano lunghe file di auto, con i tifosi che continuano ad arrivare. Le temperature continuano a salire in quella che si annuncia come una giornata di sole. Un fattore da non sottovalutare anche in vista di domenica, per la gestione delle gomme. Da segnalare anche la “riunione straordinaria” che si è tenuta venerdì con i vertici di F1, Pirelli e dei team. Un incontro testimoniato dall'immagine postata sull'account Instagram di Mario Isola, direttore Motorsport Pirelli.

Gp Imola, il live

L’ultima di Hamilton da ‘avversario’

A Imola si vive anche l’ultima di Lewis Hamilton da ‘avversario’ della Rossa e dei ferraristi. Il britannico è salito sul palco della Fan zone salutando i tifosi in italiano: “Buongiorno”, seguito da un'ovazione. Con lui il compagno di squadra in Mercedes, George Russell. “Sono emozionato, il tempo è meraviglioso, è bello essere in Italia”, ha detto Hamilton, dal 2025 nella scuderia Ferrari.

Il sette volte campione del mondo ha ricordato, come gli altri piloti, la figura di Ayrton Senna, scomparso qui trent'anni fa: “Ricordo il giorno della sua morte, fu così tragico. Ayrton era il mio pilota preferito. È stato quello che mi ha ispirato per essere il pilota che sono oggi. Mi ricordo che da bambino dopo ho pianto per settimane”. Poi un messaggio ai tifosi italiani: “Sono molto emozionato, non solo per questo weekend ma anche per l'anno prossimo”, ha detto, scatenando una standing ovation dei tifosi in rosso.

