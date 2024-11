Diretta F1 Gp Brasile oggi, Gran premio live

San Paolo, 3 novembre 2024 – Dopo il caos qualifiche scocca l’ora del Gran premio del Brasile. Lando Norris parte dalla pole e deve sfruttare la grande occasione di riaprire il Mondiale. Max Verstappen 15esimo in griglia è invece chiamato alla rimonta per limitare i danni in classifica. Il primo colpo di scena è ancora prima dell’inizio del Gp: Stroll (Aston Martin) finisce fuori pista nel giro di formazione. Norris tornato nella sua casella riparte per un altro giro, seguito da tutti gli altri piloti, mentre da regolamento avrebbe dovuto restare fermo. Il pilota della McLaren, sotto investigazione, rischia una penalità. Sarà una gara mozzafiato, con ancora il meteo che potrebbe condizionare le prestazioni sulla pista di Interlagos. In prima fila insieme al britannico della McLaren c’è George Russell (Mercedes), terzo posto per Yuki Tsunoda (RB) davanti a Esteban Ocon (Alpine). La Ferrari insegue: Charles Leclerc è sesto, Carlos Sainz dopo l’incidente in qualifica scatterà dalla pit lane. Non prenderà parte al Gran premio Alexander Albon (Williams).

Gp Brasile live

La griglia di partenza

Prima fila: 1. Lando Norris (McLaren) 2. George Russell (Mercedes)

Seconda fila: 3. Yuki Tsunoda (RB) 4. Esteban Ocon (Alpine)

Terza fila: 5. Liam Lawson (RB) 6. Charles Leclerc (Ferrari)

Quarta fila: 7. Oscar Piastri (McLaren) 8. Fernando Alonso (Aston Martin)

Quinta fila: 9. Lance Stroll (Aston Martin) 10. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

Sesta fila: 11. Sergio Perez (Red Bull) 12. Pierre Gasly (Alpine)

Settima fila: 13. Lewis Hamilton (Mercedes) 14. Oliver Bearman (Haas)

Ottava fila: 15. Max Verstappen (Red Bull), 16. Franco Colapinto (Williams)

Nona fila: 17. Nico Hulkenberg (Haas) 18. Guanyu Zhou (Kick Sauber)