F1 Gp Brasile, Norris in pole. Pioggia e bandiere rosse rovinano le qualifiche. Gara alle 16.30 Il pilota della McLaren primo in griglia sarà affiancato da George Russell e Yuki Tsunoda. Traditi dalle bandiere rosse Hamilton (fuori in Q1) e Verstappen, out in Q2. Solo sesto Leclerc, incidente per Sainz: partirà dalla pit lane