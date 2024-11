F1 GP Brasile, i pronostici della corsa. Norris in pole, Verstappen deve rimontare

San Paolo (Brasile), 3 novembre 2024 - Quello del Brasile si sta rivelando come uno dei fine settimana più stravaganti di questo mondiale di Formula 1. Sul circuito di Interlagos ci si gioca un bel pezzo di mondiale, sia per quanto riguarda Max Verstappen e Lando Norris nel piloti, che per McLaren e Ferrari nel costruttori. Il Gran Premio scatterà alle ore 16:30 italiane di oggi, in anticipo di ben un'ora e mezza rispetto ai programmi originali di questo week-end, stravolto completamente dalle condizioni meteo che hanno messo in grande difficoltà l'organizzazione delle giornate di sabato e, appunto, domenica.

Le sessioni della Sprint Race

Questo di San Paolo è un fine settimana caratterizzato dal format della Sprint Race. Le sessioni riguardanti la gara breve si sono disputate regolarmente e sono andate in archivio tra il venerdì e la mattinata di sabato. Lando Norris e Oscar Piastri hanno completato la doppietta McLaren davanti a Max Verstappen, che ha lottato con Charles Leclerc per conquistare il podio. Lo stesso olandese, però, è stato penalizzato con cinque secondi in più sul tempo totale di gara per aver violato il delta time della Virtual Safety Car, che ha condizionato gli ultimi giri della corsa. A seguito di ciò, il monegasco a bordo della Ferrari si è preso il podio della Sprint, mentre il campione del mondo in carica ha concluso al quarto posto, perdendo così alcuni punti preziosi in ottica iridata. Nessuno avrebbe pronosticato, però, che le cose si sarebbero complicate dalla sessione successiva, ovvero quella della qualifiche per il Gran Premio.

Il caos delle qualifiche

Le condizioni meteorologiche sono degenerate velocemente sul circuito di Interlagos, che non è nuovo a eventi di questo tipo. Ed ecco che allora, nel tardo pomeriggio italiano (equivalente al primo pomeriggio brasiliano), la sessione di qualifica per il Gran Premio della domenica è stata rinviata proprio a questa mattina. Dopo una serie di slittamenti, il giungere del tramonto e soprattutto un circuito impraticabile per via dei rivoli d'acqua presenti nei vari saliscendi del tracciato di San Paolo, hanno costretto la direzione gara a imbastire una domenica davvero impegnativa per tutti gli addetti ai lavori. La sveglia è suonata prestissimo questa mattina per i piloti, che alle 4:30 hanno cominciato a prepararsi per una sessione che è cominciata alle ore 7:30 locali, che corrispondono alle 11:30 italiane. Tutto ciò per permettere di anticipare anche l'orario dello spegnimento dei semafori per la corsa del pomeriggio, così da avere più margine, in caso di cattivo tempo, per far slittare la partenza della corsa prima che il buio si affacci sul paddock. Durante le qualifiche la pioggia ha proseguito ad intermittenza, mentre le monoposto sfrecciavano sull'asfalto viscido del circuito. Tantissimi gli incidenti e le bandiere rosse, causate dai botti di Sainz, Colapinto, Stroll, Alonso e Albon. Quest'ultimo non parteciperà alla corsa a causa dei danni riportati alla sua monoposto, mentre la Ferrari di Sainz sarà riparata in tempo e lo spagnolo scatterà dalla pit-lane. Da monitorare minuto per minuto le condizioni delle vetture degli altri piloti coinvolti negli incidenti mattutini, a cui i meccanici stanno apportando le necessarie riparazioni. A scattare dalla pole position sarà Lando Norris, che in ottica mondiale è stato fortunato: l'incidente di Stroll, che ha causato una bandiera rossa nel finale del Q2, ha impedito a Max Verstappen di effettuare il giro cronometrato che lo avrebbe fatto entrare tra i primi dieci. Per questo motivo, Super Max ha chiuso la qualifica al dodicesimo posto, a cui verranno aggiunte cinque posizioni di penalità per la sostituzione del motore sulla sua RB20. La prima fila della griglia è completata da Russell, seguito dalle sorprese Tsunoda e Ocon in terza e quarta posizione. Quinto Lawson, solamente sesto Leclerc.

I pronostici della gara odierna

Le strategie di gara classiche oggi non conteranno. Il tracciato resterà coperto dalle nuvole e, molto probabilmente, anche dalla pioggia. L'unica variabile con cui i team dovrebbero fare i conti sarà la scelta degli pneumatici intermedi o da bagnato estremo: la scelta verrà presa nei minuti antecedenti al giro di formazione e dipenderà, ovviamente, dalle condizioni della pista in quel preciso momento. Norris ha una chance gigantesca per guadagnare tanti punti a Max Verstappen nella corsa al mondiale, ma dovrà evitare guai al via ed essere estremamente cauto nel corso di un Gran Premio che riserverà sicuramente colpi di scena. Leclerc è il primo dei top driver ad inseguire l'inglese della McLaren. Russell, infatti, non sembra avere tra le mani un'auto sufficientemente competitiva per restare in quella zona nobile della classifica, esattamente come i vari Tsunoda, Ocon e Lawson. Per la Ferrari sarà importante anche recuperare posizioni con Sainz, che scatterà dalla pit-lane e cercherà una rimonta furiosa assieme a Hamilton e Verstappen, tutti relegati per motivi differenti in fondo al gruppone. Leggi anche: F1 GP Brasile, il risultato delle qualifiche