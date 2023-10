GP Messico, Albon sorpreso dal nono posto: "Non avevamo un gran ritmo"

Città del Messico (Messico), 31 ottobre 2023 - La Williams continua il suo percorso di crescita e in Messico ha raccolto altri punti per il campionato. Alex Albon ha trascinato la scuderia britannico nel fine settimana del Gran Premio del Messico, disputato sul circuito Hermanos Rodriguez. Nonostante questa fosse considerata una pista complicata per le caratteristiche della monoposto di Groove, il pilota thailandese è riuscito a chiudere al nono posto alla bandiera scacchi. Il fine settimana è stato più amaro per il compagno di squadra, Logan Sargeant, che ha accusato un problema tecnico alla pompa del carburante ed è stato costretto al ritiro.

Le dichiarazioni di Albon

Alex Albon ha parlato ai microfoni dei giornalisti al termine del Gran Premio messicano. Il pilota thailandese si è detto sorpreso del risultato raggiunto, poiché non percepiva la sua Williams in grado di poter collezionare qualche punto in questo fine settimana. Le condizioni ambientali erano molto complesse e anche la bandiera rossa non ha certo aiutato l'ex alfiere della Red Bull: "È stata una grande gara, che mi ha sorpreso, visto che non avevamo un gran ritmo. La pista era un po’ troppo calda per noi e ha richiesto una gestione molto attenta delle gomme, come mi aspettavo. Abbiamo fatto un’ottima partenza, in cui abbiamo guadagnato delle posizioni e avevamo anche una buona strategia, ma la bandiera rossa ha rovinato un po’ tutto, quindi abbiamo dovuto fare un reset prima della ripartenza. Abbiamo recuperato le posizioni perse durante la Safety Car e credo che, a prescindere dalle qualifiche di ieri, la nona posizione fosse il miglior risultato che avremmo potuto ottenere oggi, quindi sono contento".

Le dichiarazioni di Sargeant

Non altrettanto soddisfatto era Logan Sargeant. Il pilota statunitense, che nel suo Gran Premio di casa ad Austin ha festeggiato i primi punti raccolti in carriera, sperava di fare il bis anche in quel del Messico. Anche nel suo caso, la bandiera rossa ne ha condizionato la corsa in maniera negativa, ma a pregiudicarne il risultato finale è stato specialmente un problema alla pompa del carburante. Queste le parole dell'alfiere della Williams: "È stata un’altra domenica positiva da parte mia. Il ritmo era ancora una volta buono e ho fatto delle buone mosse. Ho avuto un pessimo restart che mi ha impedito di rientrare nella top 10. Tuttavia, abbiamo gestito un problema per tutta la gara e abbiamo perso un giro dal punto di vista dell’affidabilità. Abbiamo avuto un problema alla pompa del carburante che ci ha costretto al ritiro. Avevamo la giusta quantità di carburante nell’auto, ma non riuscivamo a farlo entrare nel motore. Abbiamo fatto del nostro meglio per gestirlo e il team mi ha aiutato a superarlo. È stato deludente non riuscire a concludere la gara dopo aver dato tutto quello che avevo per 71 giri, ma ci sono molti aspetti positivi da trarre e sono soddisfatto di me stesso". La scuderia inglese mantiene la settima posizione nel campionato costruttori, davanti all'AlphaTauri per 12 punti. Leggi anche: GP Messico, Horner e Marko difendono Perez