GP Messico, super rimonta di Norris: "Una delle nostre migliori domeniche"

Città del Messico (Messico), 31 ottobre 2023 - Ad esclusione di Daniel Ricciardo, il pilota più in forma del fine settimana del Gran Premio del Messico è stato senza dubbio Lando Norris. Il pilota britannico della McLaren ha avuto un sabato negativo in qualifica, ma ha risalito la classifica dal diciassettesimo al quinto posto conclusivo. Un ribaltone pazzesco, conquistato con un passo stratosferico, che ad alcuni ha fatto anche pensare a cosa sarebbe potuto accadere nel caso in cui Lando avesse messo assieme una buona qualifica. Le vetture papaya avevano un buon ritmo sul circuito dell'Autodromo Hermanos Rodriguez, ma Norris ha dato quel qualcosa in più che Oscar Piastri, stavolta, non è stato in grado di aggiungere alla domenica.

Le dichiarazioni di Norris

Lando Norris si è presentato con un grande sorriso al microfono dei giornalisti al termine della corsa. Il pilota britannico ha sfoggiato tutte le sue qualità al volante in una domenica estremamente positiva, considerando soprattutto la casella di partenza al via del suo Gran Premio. Il classe 1997 ha commentato così la sua prestazione e quella del team di Woking in generale: "Per me si è trattato di una gara molto buona. Il nostro ritmo è stato eccellente dall’inizio alla fine del Gran Premio e le diverse strategie che abbiamo messo in atto hanno funzionato alla perfezione. Sicuramente è una giornata fantastica per noi, probabilmente una delle nostre migliori domeniche in termini di ritmo di gara, sorpassi e gestione della corsa. Siamo andati avanti rispetto al sabato e abbiamo ottenuto il massimo. Sono molto soddisfatto della squadra e di come ho guidato oggi".

Le dichiarazioni di Piastri

Meno positiva è stata la domenica per Oscar Piastri. Il giovane pilota australiano ha affrontato il circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico per la prima volta nella sua carriera, trovando qualche difficoltà nel ritmo alla domenica. Piastri ha inoltre dovuto lottare con molte monoposto, tra cui l'AlphaTauri di Yuki Tsunoda. Nel duello con il pilota giapponese, quest'ultimo ha avuto la peggio per un contatto in curva 1, quando è poi terminato lungo e ha così rovinato la sua gara. In quella circostanza l'australiano ha avuto fortuna ed è uscito illeso dallo scontro, anche se il ritmo ha continuato ad essere precario e non lo ha portato più in alto di una ottava posizione, considerata negativa soprattutto per il passo mostrato dal compagno di scuderia Lando Norris. Piastri ha analizzato così la sua prestazione: "Per me è stata una domenica difficile. Ho avuto un bel po' di battaglie, che hanno reso la vita interessante, ma sicuramente non è stata la giornata più semplice di tutte. Il ritmo era ragionevole e poi, dopo la bandiera rossa, la vita è stata molto più dura. Dopo la battaglia con Tsunoda ho sicuramente faticato un po' di più con le gomme e ho subito qualche danno, il che non mi ha aiutato. È stato un bene portare a casa altri punti importanti, ma ci sono alcune cose da rivedere per il Brasile".