F1 Gp Italia, Leclerc e Sainz caricano i tifosi: “Vogliamo la vittoria. A Monza tutto può succedere”

Milano, 28 agosto 2024 – Febbre rossa alle stelle in centro a Milano, in attesa del Gran premio di Monza di domenica. Dalle prime ore della mattinata, una marea di appassionati si è assiepata in piazza San Babila per vedere da vicino i piloti della Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz.

I due sorridono, firmano autografi, scattano selfie ma soprattutto promettono di battagliare al vertice per la gara e magari anche migliorare il discreto risultato ottenuto in Olanda, col terzo posto del monegasco e il quinto dello spagnolo.

Leclerc e Sainz: “Vogliamo la vittoria”

"A Monza tutto può succedere”, è lo slogan di Leclerc. "Due Ferrari sul podio sarebbe una storia quasi perfetta”, rimarca senza indugio Sainz. Entrambi utilizzano il termine “vittoria” senza definirla impossibile. “L'obiettivo è provare a vincere –assicura Leclerc – con la spinta del pubblico e grazie agli aggiornamenti”. “Con le novità a disposizione e su un circuito più favorevole come questo – sottolinea Sainz, all'ultimo Gran premio d'Italia sulla Ferrari prima del passaggio in Williams – possiamo pensare di essere in lotta per la vittoria”.

La sfida a McLaren e Red Bull

Il pacchetto di migliorie studiato a Maranello prevede un nuovo fondo e un'ala posteriore per il basso carico aerodinamico, fondamentali per sfrecciare sui lunghi rettilinei brianzoli e nelle curve a media-alta velocità, come la Parabolica. Non sarà, però, affatto facile competere per la vittoria. Da battere ci sono anzitutto le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri e, ovviamente, il tre volte iridato Max Verstappen che, forte dei bis di successi nel 2022 e 2023 con la sua fida Red Bull, insegue il mito di Juan Manuel Fangio, che rimane l’unico pilota ad aver conquistato tre volte di fila la vittoria a Monza.

"Feeling unico in Italia”

I due ferraristi sanno quindi di partire un po’ indietro ma, complice l'inaspettato podio a Zandvoort, sono fiduciosi e puntano sul calore del pubblico per ripetere gli exploit del passato. Leclerc, già vincitore sulla Rossa nel 2019, sente un “feeling bellissimo e unico” in Italia: “Ho la sensazione che quest'anno ci sia ancora più gente e questo ci carica a mille”. Sainz, in pole position lo scorso anno, sente il peso della responsabilità: “È incredibile l'affetto della gente. Succede solo in Ferrari, a Monza e a Milano. L'atmosfera qua ci esalta, sappiamo che dobbiamo fare bene per ripagare questa passione”.

Il rapporto tra Charles e Carlos

Leclerc e Sainz parlano anche del loro rapporto: “Con Carlos ho una relazione molto speciale. Condividiamo tante cose oltre alla Formula 1. In pista c'è competizione, com'è giusto che sia, e quando siamo su un livello così simile ci sono momenti di tensione, ma li abbiamo sempre gestiti nel migliore dei modi. Anche se con colori diversi, ci vedremo spesso anche l'anno prossimo", le parole di Leclerc. Conclude Sainz: "Charles è una persona molto buona, mi trovo bene con lui. Ci divertiamo e scherziamo, ci conosciamo da quattro anni e andiamo insieme a tutti gli eventi. All'interno di una squadra vuoi sempre piloti competitivi che spingono al massimo, ma che si trovano bene insieme".