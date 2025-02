Hamilton, baronetto all’italiana: "Orgoglioso di essere ferrarista"

Metti un mercoledì da…Baronetto nel cuore della Ferrari: ieri Lewis Hamilton ha incontrato tutta la squadra nei locali del reparto corse. E ha firmato un colpo da maestro di cerimonie: il sette volte campione del mondo ha afferrato il microfono e si è rivolto in un italiano corretto alla platea di ingegneri e meccanici. Che gli hanno tributato una clamorosa ovazione.

Le frasi. Naturalmente le parole di Lewis non contenevano messaggi rivoluzionari, ci mancherebbe. Ma hanno colto nel segno. "Sono orgoglioso di essere uno di voi – ha detto Hamilton –. Non vedo l’ora di cominciare questa avventura. Ho sempre sognato di essere un pilota Ferrari. Sarà bello lavorare con voi!".

L’entusiasmo intorno all’ex driver della Mercedes era palpabile. S’intende che in fabbrica a Maranello sono tutti consapevoli che parlare in italiano non si traduce in certezza di vittoria: ma Lewis ha una strategia, da quando è sbarcato in Emilia sta usando le armi del grande seduttore. Già in occasione della prima apparizione in azienda e in pista, il personaggio aveva giocato la carta del carisma multimediale. E a giudicare dalle reazioni del suo nuovo team, ha già vinto la partita dell’immagine…

La strategia. Hamilton si rende conto che Leclerc ha le chiavi del reparto corse. Carletto è di casa in Ferrari ormai da quasi dieci anni, calcolando anche il periodo trascorso nella Accademia. E dunque il suddito di Sua Maestà britannica si muove con accortezza, badando bene a non urtare la suscettibilità del nuovo collega di lavoro. Il quale collega di lavoro, ovviamente, tiene marcato il territorio, a scanso di equivoci.

Insieme. Non per niente al vertice del mercoledì il Principe di Monaco era rigorosamente presente. Leclerc ha accompagnato Hamilton all’incontro, cui hanno preso parte anche il grande capo Fred Vasseur e il direttore sportivo Diego Joverno.

Il lavoro. Lewis e Charles si stanno spartendo le incombenze al simulatore. Ormai il tempo stringe: la nuova monoposto, la SF25, è praticamente pronta, anche se i tecnici non smetteranno di svilupparla fino al primo week end di competizioni, tra il 14 e il 16 marzo a Melbourne, in Australia.

Prima, ci saranno gli appuntamenti di…gala. Martedì 18 febbraio a Londra la Ferrari presenterà la livrea 2025 nello show allestito da Liberty Media sul palcoscenico della Arena 02. Mercoledì 19 la vettura debutterà in pista a Fiorano, con i due piloti chiamati ad alternarsi al volante. Poi la macchina sarà spedita in Bahrain per gli attesissimi test precampionato.

Nel frattempo, Hamilton si impadronirà anche…del congiuntivo, fidatevi.