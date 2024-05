Hamilton chiama Newey: "Lui alla Ferrari? Magari"

La Ferrari si veste d’azzurro come annunciato con una livrea speciale per il gp di Miami (oggi dalle 15.15 le libere, alle 22.30 le qualifiche per la Sprint, tutto su Sky), e Lewis Hamilton ’chiama’ in rosso Adrian Newey. Del quale mercoledì la Red Bull ha ufficializzato l’addio, sarà libero dal marzo dell’anno prossimo, quindi in tempo per progettare l’auto del 2026, qualunque sia la sua scelta tra le tante offerte che ha ricevuto in questi giorni. Ieri ne è arrivata una indiretta da un pilota con il quale Newey non ha mai fatto mistero di voler lavorare, ovvero Lewis Hamilton, che a Maranello si trasferirà l’anno prossimo: "Newey in Ferrari? Mi farebbe moltissimo piacerebbe, è conosciuto per il suo grande curriculum. Ha fatto un lavoro straordinario in ogni team, sarebbe un acquisto fantastico. Per me sarebbe un privilegio lavorare con un uomo della sua esperienza".

Va detto che la stima è reciproca, anche se ovviamente quando si parla di certe cifre e di colossi che corteggiano il progettista, la stima da sola potrebbe anche non bastare.

La Red Bull comunque ne ha ufficializzato l’addio: Newey, che progetta le monoposto del team campione del mondo da quasi vent’anni, lascerà la squadra all’inizio del 2025. Si allontanerà durante il 2024 dalle operazioni legate alla Formula 1, anche se sarà presente in alcuni Gp, e si concentrerà sul progetto della RB17, la prima hypercar che la Red Bull intende svelare a luglio a Goodwood. "È il momento di passare il testimone ad altri e di cercare nuove sfide", ha detto.

Fuori c’è la coda, per convincerlo: una offerta è già arrivata dalla Aston Martin, la Ferrari ci prova da anni. E intanto si colora d’azzurro: nel weekend la livrea della Rossa conterrà inserti di due tonalità d’azzurro, colore anche delle tute dei piloti.