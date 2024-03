Il Gran premio delle voci. Il caso Horner non è finito: "Ma Verstappen resta qui»

Allora, papà Verstappen per ora non c’è. E non perché non gli piacciano le atmosfere dell’Arabia Saudita. Non c’è nemmeno la dipendente Red Bull co-protagonista del Sexgate che ha coinvolto (ma fin qui non travolto, eh) Chris Horner, capo storico del team Bibitaro: come già riferito, è stata sospesa.

Ancora: pare che al secondo Gran Premio della stagione non assisterà dal vivo Adrian Newey, il geniale progettista che John Elkann spera di portare a Maranello insieme a Lewis Hamilton. Magari sono solo coincidenze, però…

Il problema è che Max, fin quando non dirà sì alla corte Mercedes, è sempre lì…

"Ora basta". Adesso un aggiornamento sulla bizzarra vicenda. Ieri Chris Horner è tornato sull’argomento. Per dire più o meno quanto segue: please, stop, ho una moglie e dei figli, la mia famiglia è stata messa in imbarazzo e meno male che Geri, la mia consorte, è stata fenomenale nel darmi supporto. Ancora, ipse dixit: c’è stata una accurata indagine indipendente, sono stato scagionato, non posso parlare dei contenuti dell’inchiesta mentre per quanto riguarda l’intervento di taluni concorrenti di Red Bull mi limito ad osservare che questi sono gli aspetti meno gradevoli della Formula Uno. Quanto a Verstappen, lui ha un contratto con noi…

Sipario? Ma anche no, vedrete.

Alonso. Bene, andiamo avanti. Sul velocissimo (ma con curve strette strette e muretti pericolosissimi!) tracciato di Gedda il miglior tempo di giornata lo ha ottenuto Fernando Alonso con la Aston Martin, davanti alla Mercedes di Russell.

Verstappen si è accontentato del terzo tempo, dando comunque l’impressione di essere dominante sul passo gara.

Ferrari. Quarto Leclerc, più indietro Sainz, ancora alle prese con le conseguenze del malessere fisico di mercoledì. La Rossa sta cercando l’assetto giusto e deve cancellare i timori sull’impianto frenante.

La pole. La griglia di partenza del Gran Premio della Arabia Saudita verrà determinata oggi dalle 18 in poi.

Diretta Sky.