Il piano della mobilità. Treni speciali e navette per ’correre’ al circuito

Navette, treni, parcheggi. Così la città accompagna i tifosi in autodromo. A disposizione dei 300mila appassionati attesi a Monza per il Gp ci sono 9mila parcheggi: 300 i posti nell’area ‘platino’ in via Grandi a Vedano, 1.900 nella ‘verde’ di via Parco e Madonna delle Nevi e via Sciavatera a Biassono, che prevede anche 60 posti per i camper; 100 posti al parcheggio ‘bianco‘ vicino al centro di Biassono, in via Trento e Trieste, mille nel ‘gold’ interno al Parco; 1.900 in quello ‘viola’, coperto, suddiviso tra il parcheggio “CAM” in via Martiri delle Foibe e il Centro Rondò dei Pini; circa 1.300 in quello ‘marrone’ a Biassono e Vedano cui si aggiungono 110 posti per bus; 1.200 in quello ‘blu’ in viale Stucchi, oltre 600 nel parcheggio ‘arancione’ tra l’area scoperta dell’ospedale San Gerardo e il parcheggio coperto dell’Iper Maestoso (che ospita anche le moto), 500 (+10 bus) nel parcheggio ‘rosso’ a Villasanta, nell’area della stazione e presso lo stabilimento Rovagnati. Sarà possibile parcheggiare le moto anche nei parcheggi ‘gold’ e ‘verde’. Saranno 3 le linee di navette in circolazione che oggi e domani (costo di 5 euro) effettuano un servizio continuo tra le 7.30 e le 20.30: linea Nera per collegare la stazione ferroviaria di Monza in piazza Castello al Parco (capolinea in viale Mirabello, vicino al gate G dell’autodromo), la linea Blu che dal parcheggio in zona Stadio porta il pubblico al parco (capolinea in viale Mirabello, vicino al gate G dell’autodromo), la linea Viola che dai parcheggi centro commerciale Rondò dei Pini e Synlab porta a Vedano.

Per chi vuole raggiungere l’autodromo con i mezzi, sarà potenziata la linea bus Z221 tra le stazioni di Sesto San Giovanni e Vedano, mentre Trenord organizza 21 corse straordinarie tra Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo per domenica (biglietto dedicato su trenord.it o sull’App, a 5 euro andata/ritorno) e prevede biglietti speciali treno e bus fra Milano Centrale e la stazione di Monza al costo di 10 euro. Per chi viaggia da tutta la Lombardia, invece, è disponibile il Trenord DAY PASS: 13 euro per un viaggio di andata e ritorno da tutte le stazioni della Lombardia a Monza o Biassono-Lesmo sui treni Trenord. I ragazzi under 14 viaggiano gratis con il titolare del biglietto.

Marco Galvani