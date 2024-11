Il poker iridato di Max a soli 27 anni: e per il 2025 potrebbe essere affiancato da Lawson in Red Bull. Verstappen più forte di ogni ostacolo: "Fiero di me»

Poker e così sia. Verstappen fa jackpot a Las Vegas e può festeggiare. Per la prima volta nella storia della F1 4 scuderie hanno vinto almeno 4 Gp. Ma il re sempre quello è. Re Max.

Le parole. Ha detto l’olandese: "Dopo un campionato così impegnativo sono fiero di me. La Red Bull è stata veloce all’inizio ma poi non credo fosse la più forte, lo si vede dalla posizione che abbiamo nei costruttori, e anche per questo sono orgoglioso di aver vinto il campionato. Mi sono adattato a tutto, a volte ho corso sapendo che non potevo andare oltre il quinto posto. Avevamo iniziato in modo fantastico e controllavamo le gare tranquillamente, ma poi c’è stato un periodo difficile. Come team però siamo rimasti uniti e abbiamo raggiunto l’obiettivo. In Red Bull hanno il diritto di essere fieri di tutto il lavoro che hanno fatto per me. Il poker? E’ qualcosa che non pensavo mai potesse accadere, ero semplicemente felice di esserci e di sognare possibili vittorie o podi, cose così. Poi dal 2021 è scattata questa cavalcata e ora il quarto titolo è qualcosa di incredibile, mi sento sollevato. E’ stata una stagione molto impegnativa. In certi momenti ho dovuto mantenere davvero la calma, preferisco una stagione come quella 2023, ma è anche vero che il 2024 mi ha insegnato molto e sono fiero di come ho gestito il tutto con il team. È stato fantastico vedere ovunque il supporto dei tifosi, l’anno scorso sono stati un po’ troppo viziati per le troppe vittorie, mentre adesso hanno dovuto aspettare parecchio tempo, ma mi hanno sempre dato tanto. Spero di vincere ancora anche per loro!".

Perez via? Nel 2025 Verstappen potrebbe avere un nuovo compagno: Perez ha il contratto ma si parla di Lawson, Tsunoda e anche Colapinto per sostituire il deludente messicano.