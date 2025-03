IL RETROSCENA. L’indiscrezione dalla Germania: nuove regole congelate nel 2026

La Formula 1 vive anche un campionato parallelo, che si gioca nelle stanze delle regole, se non dei bottoni. Dalle quali potrebbe uscire una decisione clamorosa, ovvero quella di rinviare il cambio del nuovo regolamento tecnico, che come noto dovrebbe entrare in vigore dal 2026.

La testata tedesca Auto Motor und Sport ha ipotizzato una decisione che sarebbe clamorosa, con il ritorno dei motori V10 a partire dal 2028.

I nuovi motori starebbero, secondo l’indiscrezione, "causando alcune preoccupazioni nella fase di sviluppo, in particolar modo dal punto di vista del recupero dell’energia. Ciò potrebbe creare grandi disparità e lo spettacolo potrebbe risentirne".

Secondo AMuS, il regolamento attuale potrebbe essere prorogato per altri due anni, e a quel punto si passerebbe per poi passare direttamente a motori aspirati V10 nel 2028.

La decisione clamorosa non sarebbe da escludere per il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem.

Intanto una cosa è certa: dalla Cina la flessibilità dell’ala posteriore, tollerata prima fino a 2 mm, passerà ad un limite di 0,5 mm.