Il team principal Vasseur lancia la carica prima del Gp: "Vi faremo saltare di gioia». "Tifosi, abbiamo bisogno di voi»

"Ci proveremo, ma la pista di Monza non è la più adatta a testare gli aggiornamenti che abbiamo introdotto". Il momento più atteso per i tifosi della Rossa sotto il sole cocente della Fan Zone arriva con il team principal Ferrari Fred Vasseur (foto). Che condivide il ricordo del suo primo Gran premio d’Italia da uomo del Cavallino, "il grido di gioia al sabato per la pole position di Carlos e la festa sotto al podio la domenica". "L’obiettivo, mio, dei piloti e di tutta la Scuderia, della squadra che scende in pista e delle centinaia di persone operative da Maranello, è tornare a far saltare di gioia i tifosi". "Ci siamo preparati con la massima scrupolosità per questi aggiornamenti che speriamo ci possano far fare un altro passo avanti in termini di competitività – auspica –. Ci serve il supporto di tutti i nostri sostenitori, noi ci metteremo anima e cuore". Entrando più nel tecnico, lo stesso Vasseur puntualizza: "L’aggiornamento che abbiamo apportato al fondo è per risolvere il bouncing, ma Monza non è la pista più adatta per capire se ci siamo riusciti anche perché qui corriamo con un setting estremo a livello di alettoni".

Mette le mani avanti e spegne facili entusiasmi: "Non ci sono aggiornamenti che valgono tre decimi – chiarisce –. A volte quando un team porta aggiornamenti nell’immediato non ci sono risultati, ma poi iniziano a vedersi nella gara successiva. Le regole sono stabili da tre anni e tutti abbiamo raggiunto il massimo dei livelli prestazionali, cercare di aumentare il carico aerodinamico da qualche parte può sortire effetti indesiderati in altre parti".

Gabriele Bassani