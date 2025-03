Imola: un anno di eventi tra Formula Uno, concerti e gare di endurance

Se oggi la Formula Uno corre a Imola lo si deve ad Enzo Ferrari che nel 1979 invitò il direttore sportivo della Ferrari di allora, Roberto Nosetto, a visitare l’impianto. Il Drake voleva che si corresse un Gp nell’autodromo dedicato al figlio e questa sua volotà fu così forte che non ottenne quanto desiderato, la pista divenne anche una sorta di seconda casa per le Rosse.

Da quel giorno non solo motori è diventato lo slogan vero, anche se un po’ banale, per decrivere il calendario degli eventi che si terranno quest’anno all’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari. Il 20 luglio il circuito emiliano-romagnolo sarà il palcoscenico dell’unica data italiana del ’Power Up Tour 2025’, il concerto degli AC/DC che nel 2024 a Reggio Emilia ha richiamato più di 100mila spettatori.

Mettendo da parte l’Hard Rock, l’evento di punta è ovviamente il Gp di Formula Uno dell’Emilia Romagna che si correrà domenica 18 maggio, mentre le sue prove inizieranno venerdì 16 maggio. Si passa poi alla tre giorni del 18-20 aprile con la Fia Wec World Endurance Championship. Questo prestigioso evento rappresenta il secondo round della stagione del campionato mondiale di endurance, e promette di regalare emozioni indimenticabili a tutti gli appassionati di motorsport. La griglia di partenza vedrà schierate le principali case automobilistiche tra cui Ferrari, Porsche, Cadillac, Toyota, Alpine, Peugeot e BMW, pronte a sfidarsi in una gara che vedrà anche il debutto della Aston Martin nella categoria Hypercar e della Mercedes Amg nella classe Lmgt3.

Dal 4 al 6 luglio tornerà, invece, European Le Mans Series (Elms) che vedrà scendere in pista le vetture prototipo Lmp2 e Gran Turismo Gt3, con l’organizzazione curata da Le Mans Endurance Management. Si arriva così a settembre, quando il 13 e il 14 andrà in scena la nona edizione dell’Historic Minardi Day, con gli appassionati che, come da tradizione, potranno ammirare in pista e nei box le monoposto di Formula 1. Poi dal 26 al 28 settembre il circuito ospiterà Aci Racing Week End, il secondo appuntamento dei campionati Italiani a quattro ruote.

Questi gli eventi principali, in un calendario denso di appuntamenti per lo più legato ad auto e moto.