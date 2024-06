Intrigo Sainz: futuro lontano dai top team. Alpine o Williams, l’Audi non è più certa

Carlos Sainz conta di far conoscere il suo futuro tra due settimane, in occasione del Gran Premio per lui di casa, in Spagna. "Non ho ancora firmato per nessuno ma presto saprete tutto", ha spiegato con il consueto garbo.

Il ferrarista in…uscita, in una Montreal flagellata dal maltempo (è arrivata pure la grandine!), è al centro di un intrigo. Da quando Fred Vasseur gli ha comunicato che dovrà lasciare l’abitacolo ad un certo Lewis Hamilton, Carlitos sta cercando sistemazione. Ma le opzioni per lui si stanno restringendo.

No Red Bull. Sainz, che con la Rossa ha vinto fin qui due Gran Premi, sperava in una chiamata da parte dei Bibitari. Invece Chris Horner ha confermato Perez per altre due stagioni.

"Ma io non sono sorpreso – ha spiegato lo spagnolo- Sapevo da tempo che la Red Bull non avrebbe sostituito il messicano".

E allora?

No Mercedes. Parlando di top team, c’è un posto libero in Mercedes. Ma Toto Wolff sembra davvero intenzionato a lanciare nei Gran Premi il giovanissimo italiano Kimi Antonelli accanto al collaudato Russell. Curiosamente, però, proprio Wolff ha dichiarato di trovare “molto strano” che un driver del valore di Carlitos sia ancora a spasso.

E allora (bis)?

No Audi? La logica sarebbe uno sbarco di Sainz alla Sauber, che dal 2026 diventerà Audi. Ci sarebbe un anno di…purgatorio, ma potrebbe valerne la pena, considerata la potenza di fuoco di Audi. Ma c’è una controindicazione: Sainz senior ha rotto con la casa di Ingolstadt, andrà a correre i raid per la Ford.

E allora (tris)?

Williams? Restano per Carlitos l’opzione Alpine (Ocon se ne andrà a fine anno) e la suggestione Williams, nobile decaduta (ha vinto l’ultimo mondiale nel 1997!) che vagheggia con un rilancio. Il team che fu di Mansell, di Prost, di Piquet padre, di Villeneuve figlio e di Senna ha anche fatto una offerta ad Adrian Newey, il mago dei progettisti in uscita da Red Bull. Chissà.

La pole. Intanto in Canada nelle prime libere è stato Norris (McLaren) il più veloce, davanti proprio alla Ferrari di Sainz e a quella di Leclerc. Stasera dalle 22 viene assegnata la pole. Diretta Sky.