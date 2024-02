"Kimi Antonelli: Il giovane pilota italiano nell'orbita Mercedes destina a destare curiosità nel mondo della Formula 1"

Leo

Turrini

Tutta questa storia, ovviamente da raccontare, ha anche una venatura vagamente Tafazziana, dal nome del personaggio reso celebre da Aldo, Giovanni e Giacomo. Infatti, per ragioni destinate a destare una legittima curiosità, Kimi Antonelli è un pilota nell’orbita Mercedes. Lui, nato e cresciuto a un tiro di schioppo dalla Ferrari, è stato messo sotto contratto dalla casa di Stoccarda! E non solo: ad occuparsi degli sviluppi di carriera dell’adolescente bolognese è quel Toto Wolff che non di rado ha fatto scoppiare il fegato ai tifosi del Cavallino.

Addirittura, c’è chi sostiene che Antonelli sia un candidato alla sostituzione di Lewis Hamilton, quando fra meno di 12 mesi il sette volte iridato si trasferirà armi e bagagli a Maranello. Forse si tratta semplicemente di fantasie troppo azzardate, ma il solo fatto che se ne parli moltiplica le attese per il debutto di Antonelli in formula due. Nello stesso weekend in cui Leclerc andrà a caccia del fantasma di Verstappen…