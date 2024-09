La festa dei motori. Simulatori e maxi schermo. Divertimento a tutto gas

Velocità, innovazione, stile. E divertimento. Non solo in pista e in autodromo, ma anche in città. È il weekend della festa dei motori, tra musica, simulatori e anche arte. Declinati nel nome della Formula 1. Il cuore degli eventi della manifestazione del Monza FuoriGp sarà la centralissima piazza Trento e Trieste, con la “colonna sonora“ di Radio m2o e sul palco, questa sera, il concerto dei Matia Bazar, una delle band più amate e longeve del panorama musicale italiano, con una carriera che abbraccia oltre quattro decenni. Per gli amanti dei motori, sarà possibile ammirare due Ferrari leggendarie: la Ferrari 750 Monza e la Ferrari F1 2003 GA, due esemplari della collezione del Museo Ferrari Maranello e degli splendidi modelli di Ferrari Challenge con il Team Rosso Corsa. Si potrà anche vivere l’emozione della guida nell’area simulatori, conoscere le associazioni sportive del territorio e i più piccoli potranno partecipare alle attività educative stradali della Polizia di Stato. Oggi e domani, sarà possibile seguire qualifiche e gara sul maxi schermo. In piazza Carrobiolo, invece, il concerto della Band ALT@MODA - Revival Dance Italiano (domani il microfono passerà ai Vogo Beat), mentre ai Boschetti Reali, dalle 23 all’una saranno protagonisti a i dj del Nameless Festival al Redbull Village.

Stessa location, domani dalle 20 all’una, per l’AutPop Festival che chiuderà il lungo fine settimana della F1: da un’idea del dj Shorty e Matteo Perego, Associazione Facciavista regala un’esperienza emozionante con dj diversamente abili. Piazza Roma ospita il KIDS Village, con Lego e Toys. I bambini potranno divertirsi con una pista di cavalcabili a pedali e una pista di macchinine telecomandate Carrera. Via Vittorio Emanuele sarà un museo a cielo aperto con l’esposizione di auto sportive storiche e Vespa d’epoca con l’associazione Monza Auto Moto Storiche e il Vespa Club di Monza. La grande novità del Monza FuoriGp sarà l’area dedicata alle moto in piazza Carducci con esibizioni di stunt riding con lo stuntman Maurizio Perin. Mentre in Galleria Civica (via Camperio) la mostra “Monza: la città, il parco e l’Autodromo”.