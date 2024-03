"La Red Bull sotto la tempesta: possibile trasferimento di Max Verstappen alla Mercedes?"

Nonostante la doppietta, nonostante il trionfo, la Red Bull sembra attraversare la tempesta perfetta. Non bastasse il caso Horner (già archiviato dalla scuderia), nella tarda serata italiana di ieri è spuntata pure una foto ‘sospetta’ che ritrae il padre di Max Verstappen, l’ex pilota Jos, a colloquio con Toto Wolff. "Conosco Jos da 25 anni, tra alti e bassi, e mi sono semplicemente congratulato per i risultati di suo figlio", ha detto Wolff, che a domanda diretta di un possibile trasferimento di Max in Mercedes non avrebbe negato. L’asso olandese ha un contratto con Red Bull che lo tiene legato alla scuderia fino al 2028. Ma la voce di un possibile interessamento della Mercedes, pare che nel paddock del gp del Bahrain circoli già da giovedì, proprio alla vigilia del primo appuntamento del Mondiale. Non è sfuggito quindi l’incontro nel paddock tra il team manager delle Frecce d’argento e il padre di super Max, immortalato da alcuni giornalisti, tra cui Frederic Ferret de L’Equipe, che ha subito diffuso la foto sui social dell’incontro ‘carbonaro’ .