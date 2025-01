La SF-25 per riaprire la storia. Ferrari: una nuova missione vittoria. Show a Londra, poi in pista a Fiorano

La cosa importante, anzi, fondamentale!, sarà cambiare il risultato finale. Questo in Ferrari lo sanno perfettamente e dunque non subisce modifiche la sigla destinata a caratterizzare la monoposto di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Dalla SF-24 si passa alla SF-25 e buona lì: mai come stavolta conteranno gli ordini d’arrivo dei Gran Premi.

Il resto, con tutto il rispetto per le operazioni di marketing e le suggestioni figlie del merchandising, insomma, è fuffa.

La livrea. Il nome della macchina è stato ufficializzato ieri. Bisognerà invece aspettare il 18 febbraio per scoprire il…vestito della nuova Ferrari.

Per quella data, Liberty Media, il colosso americano che governa la F1 e che è guidato dall’Italianissimo Stefano Domenicali, ha allestito uno show spettacolare in quel di Londra. Su un unico palcoscenico, si mostreranno tutte assieme le vetture delle dieci scuderie iscritte al campionato: oltre alla Ferrari, ci saranno quindi McLaren, Red Bull, Mercedes, Alpine, Aston Martin, Haas, Racing Bull, Williams e Audi.

Il debutto. Ma per vedere in pista la SF-25 sarà necessario attendere il giorno successivo, il 19 febbraio. La Rossa rispetterà le sue tradizioni, presentando la macchina a Fiorano. Finita…la parata, Leclerc e Hamilton si alterneranno al volante della macchina per una manciata di giri a testa.

L’analisi. Intanto gli ingegneri del Cavallino stanno studiando i dati raccolti in occasione dei test che si sono conclusi a Barcellona. Hamilton causa incidente non ha potuto completare il programma e anche Leclerc non ha potuto percorrere i chilometri preventivati. Ieri sono scesi in pista i collaudatori Antonio Giovinazzi e Dino Beganovic.

In generale a Maranello si respira un cauto ottimismo verso la stagione che prenderà il via con il Gp d’Australia il 16 marzo. Il team principal delle Rosse Fred Vasseur continua a ripetere di aspettarsi un campionato estremamente equilibrato, in linea con i verdetti del 2024, anno in cui per la prima volta nella storia della Formula Uno quattro team (Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes) hanno vinto almeno quattro gare.