Leclerc e Sainz, ecco il rinnovo in Rosso. Orgoglio Ferrari, quasi sbancata Las Vegas

Presto ci sarà la comunicazione ufficiale. Carletto e Carlitos resteranno in Ferrari anche oltre il 2024. Leclerc e Sainz proveranno a vincere il Mondiale vestiti di Rosso.

Intanto, sia pure con un filo di rammarico per quello che poteva essere e non è stato, entrambi si godono il risultato di Las Vegas. La Mercedes ora dista solo quattro lunghezze, la battaglia per il posto d’onore tra i costruttori si deciderà domenica prossima ad Abu Dhabi.

Il massimo. Secondo sulla Strip, Charles ha commentato così il risultato: "Ho dato veramente tutto e la squadra ha gestito la gara alla perfezione, quindi non posso che essere soddisfatto della nostra prestazione. Purtroppo avevamo effettuato il nostro pit stop appena cinque giri prima che la Safety Car entrasse in pista e quindi ho faticato subito dopo il restart a far risalire le temperature delle mie Hard che erano più usate mentre Max (Verstappen) e Checo (Perez), forti di pneumatici più freschi, si sono trovati avvantaggiati e direi che questo ci è costato la vittoria. È stata una bellissima gara, sono contento per come è andato il weekend e per quanto eccitante è risultata questa gara inaugurale a Las Vegas, sia per noi piloti che per gli spettatori".

Sainz. Anche lo spagnolo si sforza di vedere il bicchiere mezzo pieno. A lui, vittima del tombino e coinvolto nella carambola iniziale, poteva andare peggio.

"Credo sia stato un buon fine settimana per il team, anche se la mia gara è stata complicata. Nelle posizioni a centro gruppo ho dovuto fare attenzione alla temperatura del motore e attaccare per recuperare posizioni era difficile. Abbiamo però fatto le giuste scelte di strategia, passando da una a due soste, e la seconda parte di gara è stata molto migliore. Data la ingiusta penalità in qualifica abbiamo limitato il danno e sono felice di avere portato punti importanti per il Mondiale Costruttori. Non vedo l’ora di gareggiare ad Abu Dhabi, fra una settimana. Ci teniamo tantissimo a superare la Mercedes".

Vasseur.Decisamente euforico il capo del reparto corse. Ha detto Vasseur: "È stato un Gp spettacolare, complimenti dunque a Formula 1, perché è stato uno dei migliori eventi della stagione. Da parte nostra ci sono diversi spunti positivi, anche se non è stata una gara semplice, con Safety Car, duelli avvincenti e sorpassi strepitosi. Abbiamo ottenuto dei punti molto importanti e non siamo andati lontani dalla vittoria con Charles, che avrebbe meritato quel risultato. Abbiamo superato una Red Bull per tre volte in pista e la nostra prestazione è stata buona con entrambe le vetture, considerando che Carlos è stato costretto a una grande rimonta in un fine settimana difficile: prima per ciò che è successo nelle prime prove libere, che ci ha imposto la penalità, e quindi con il testacoda in partenza. Penso che Leclerc abbia disputato una delle migliori gare della carriera e anche Carlos è stato protagonista di una seconda parte di gara molto buona. Dobbiamo cercare di portare questo stato di forma anche ad Abu Dhabi: credo che abbiamo la possibilità di battere la Mercedes, anche se il vero obiettivo è battere la Red Bull".

Auguri, allora.