Leclerc ha ancora le ali. Charles vola anche a Baku: "Sono pronto per la pole»

Effetto Monza? Forse. Sia come sia, anche nel venerdì di Baku il prode Carletto mette la Rossa davanti a tutti. Leclerc ha preceduto di una manciata di millesimi la Red Bull del redivivo Perez. Terza la McLaren di Norris.

Ovviamente è troppo presto per azzardare ipotesi sull’andamento del week end. Il tracciato azero è curiosamente bizzarro: c’è un rettilineo larghissimo lungo più di due chilometri, ma ci sono anche strettoie in stile Montecarlo. Ieri poi l’asfalto di Baku, tra…tombini e ponti (!) offriva scarsissima aderenza. Un po’ tutti i piloti si sono lamentati.

Fuori. Proprio Leclerc durante la sessione mattutina è andato a sbattere. I meccanici di Maranello hanno risistemato la vettura, sostituendo per precauzione la scatola dello sterzo.

In generale, anche Baku dovrebbe riproporre l’equilibrio delle più recenti tappe del campionato. La McLaren gode dei favori del pronostico, sebbene la Red Bull vista ieri, con importanti modifiche al fondo della macchina, sembri meno…malata del solito.

La Ferrari, s’intende, non starà a guardare. La Mercedes, nemmeno. Val la pena ricordare che la Rossa è terza nella classifica riservata ai costruttori, a 39 punti dai Bibitari.

Le parole. Ha detto Leclerc: "Mi dispiace ma tra l’incidente della prima sessione e il problema allo sterzo accusato nella seconda non sono riuscito a completare più di tanti giri. Sarà importante avere una FP3 senza intoppi per riuscire ad estrarre il massimo dal nostro pacchetto in qualifica. Questo circuito mi piace, ho già firmato qui la pole e sono pronto a riprovarci".

Ha detto Sainz: "Sinceramente è stato il consueto venerdì di Baku, particolarmente impegnativo. Siamo partiti con pochissimo grip e nel corso della giornata la pista si è evoluta continuamente. Eravamo tutti quasi 4-5 secondi più lenti rispetto all’anno scorso, e non è stato facile trovare il giusto feeling con la macchina. Siamo riusciti a fare progressi e sono fiducioso che potremo avere una buona qualifica. Non siamo i favoriti ma potremo dire la nostra".

Tv. Oggi dalle 14 su Sky la pole. Domani il Gp alle 13.