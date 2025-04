Leclerc in prima fila al GP del Bahrain: Ferrari spera nel podio

Mettiamola così: meno male per la Ferrari che c’è Leclerc. Tra le dune del Bahrain, l’irriducibile Carletto partirà in prima fila di fianco alla McLaren di Piastri che ha dominato. Il monegasco era arrivato terzo, ma dopo le prove il duo Mercedes Russell (secondo) e Antonelli (quarto) è stato penalizzato di una posizione per essere rientrato troppo presto in pista in regime di bandiera rossa.

Oggi Charles scatterà dalla prima fila, quindi, e non avrà accanto il Golden Boy bolognese: Kimi Antonelli continua a rendersi protagonista di esibizioni eccellenti. Il ragazzo non è lontano dal capitano Russell, al netto della penalizzazione. Brutta figura di un Norris che ha pasticciato molto, forse confermando di soffrire la pressione. Buon per Lando che Verstappen non ha compiuto miracoli con una Red Bull in netta difficoltà.

In crisi. Ma chi non è ancora in grado di ottimizzare il rapporto con la macchina è Lewis Hamilton. Il nono tempo in qualifica sottolinea bruscamente un disagio che il Baronetto dovrà assolutamente superare, magari anche in fretta. La differenza tra lui e Leclerc sul giro secco non può essere accettata da Sir Lewis, al netto di accidenti, sfortune varie e adattamento alla realtà di Maranello: "Mi spiace davvero per tutta la squadra, qui e in fabbrica, e chiedo scusa a tutti i tifosi della Ferrari". Tanto per aggiungere un pizzico di sale alla ferita, il predecessore di Hamilton, Carlos Sainz, è stato davanti al britannico. Con una Williams.

Leclerc. Insomma, in Rosso per ora gioisce almeno in parte solo Leclerc. Le sue parole: "Non mi aspettavo questa posizione. Sapevo che in Q3 c’era del margine sul tempo sul giro, ma dovevo essere paziente in Q1 e Q2, aspettando che la pista migliorasse. Non è stato facile perché nel primo tentativo con gomme usate le sensazioni erano negative, ma con il set nuovo è andata decisamente meglio. È un risultato che sorprende, ma penso sia frutto del lavoro fatto nelle ultime settimane, abbiamo esplorato assetti molto estremi. Ora sembra che abbiamo trovato la via giusta. Questo non è il tracciato perfetto per noi, ma il progresso c’è stato. Mi auguro che dalla prossima in Arabia Saudita potremo lottare con i migliori".

Oggi basterebbe il primo podio di stagione.

IN TV. Il Gp del Bahrain alle 17. Diretta Sky.