Leclerc-Sainz, una pace Mondiale: "Abbiamo bisogno l’uno dell’altro"

Ci siamo. Da oggi le chiacchiere stanno a zero. In Qatar gli organizzatori hanno risistemato i cordoli, che tanti problemi crearono a macchine e piloti un anno fa. Ferrari versus McLaren. In ballo il Mondiale costruttori. Sperando non sia, di nuovi!, Leclerc contro Sainz. "Chiariti". Ma Carletto giura non accadrà. "Ci siamo chiariti e io non voglio tornare sui fatti di Las Vegas. Noi dobbiamo fare tutto il possibile per conquistare il titolo costruttori. Questa è l’unica cosa che conta: abbiamo discusso di Las Vegas ed è tutto a posto, che è la cosa più importante. Sono tranquillo perché ho sempre avuto un bel rapporto con Carlos. Ci sono state alcune gare in cui le cose a volte non sono andate esattamente come avremmo voluto, però poi ne discutiamo e andiamo avanti. Ed entrambi vogliamo soltanto vincere il titolo costruttori e soltanto lavorando in gruppo possiamo raggiungere l’obiettivo: sono sicuro che non ci saranno equivoci. Ripeto: talvolta io sono andato un po’ oltre, altre volte è andato oltre lui. Queste situazioni hanno richiesto un confronto tra di noi: ci guardiamo negli occhi e ci comprendiamo . Nelle due gare che restano non ci saranno problemi, perché alla fine è interesse comune cercare di vincere il campionato costruttori. Sappiamo che un’opportunità come questa non si presenta molto spesso: dobbiamo fare di tutto per cercare di vincere, abbiamo bisogno l’uno dell’altro per riuscirci". Ci fidiamo?

Vasseur. Aspettando verifiche in pista, anche il capo del reparto corse è convinto che per Norris e Piastri non sarà semplice garantire alla McLaren un titolo costruttori che non vince addirittura dal 1998 (la Ferrari aspetta dal 2008).

Ha detto Vasseur: "E’ tempo per tutti, piloti, tecnici e squadra, di fare l’ultimo sforzo nelle ultime due della stagione. Mettiamocela tutta! Passiamo dal freddo di Las Vegas – dove abbiamo ridotto il distacco in classifica da McLaren – al caldo di Lusail. Anche i tracciati sono molto diversi, da curve a 90 gradi alternate a lunghi rettilinei, passiamo a una pista con molti curvoni da alta velocità. E questa è caratteristica che sulla carta non è nostro favore. Ma c’è anche la Sprint Race. In palio ci sono complessivamente 59 punti, anche se non siamo noi quelli in condizione di poter fare calcoli. Dobbiamo curare nei dettagli l’esecuzione e mettere Leclerc e Sainz nelle condizioni di sfruttare al meglio il potenziale delle loro macchine".

Gli orari. Oggi i primi giri in pista, con la prima sessione di prove libere alle 14.30. Le qualifiche per la Sprint scatteranno alle 17.30 (diretta Sky) e che definiranno l’ordine di partenza della gara breve in programma domani alle 15.