L’ex team manager. Jordan: "Ho un cancro. Lottate, ne vale la pena»

Dichiarazioni choc di Eddie Jordan, ex proprietario dell’omonimo team di Formula Uno. "A marzo mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata e alla vescica. Poi si è diffuso alla colonna vertebrale e al bacino. È stato piuttosto aggressivo" ha detto il 76enne al podcast Formula For Success. Jordan, ora, dopogiorni molto complicati, si sente un po’ meglio e ha deciso di rendere pubblica la sua malattia perché è stato ispirato dalla leggenda del ciclismo su pista Chris Hoy, che ha rivelato una diagnosi di cancro terminale alla prostata a ottobre. "Non rimandare, fai il test. Ci sono così tanti aiuti là fuori per prolungare la tua vita. Non essere stupido, non c’è da vergognarsi", ha detto, incoraggiando gli uomini a sottoporsi a controlli medici regolari. L’imprenditore irlandese ha fondato il team di F1 Jordan Grand Prix nel 1991 e una serie di campioni gli devono le loro vittorie, tra cui Michael Schumacher, Ayrton Senna, Damon Hill e Nigel Mansell. Nato a Dublino nel 1948, da ragazzo ha anche cercato di fare il pilota ma, non riuscendoci, si è ‘riciclato’ come manager fondando la Jordan Ford, scuderia con la quale è stato protagonista assoluto nel mondo delle corse. Dal 1979 al 1990 ha operato nelle categorie minori poi, dal 1991, è approdato in Formula 1 togliendosi grossi sfizi: diverse vittorie (l’ultima con Fisichella a Interlagos), la storica lotta per il titolo nel 1999, l’esordio di Schumacher, poi il ritiro nel 2004.