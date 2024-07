Max e Norris, tra i due ex amici vince Russell

C’eravamo tanto amati. Fino a ieri, Verstappen e Norris trascorrevano un sacco di tempo libero assieme. Giocavano con i videogiochi, andavano in vacanza in compagnia e bla bla bla. Con tanto di complimenti reciproci. Addirittura una volta l’olandese ha detto: "Lando è il compagno che vorrei avere in squadra con me".

Bene. Anzi, male. Finito. Una battaglia a sportellate ha forse fatto calare il sipario sulla grande amicizia. Dopo aver fatto a ruotate per il primo posto, i due hanno regalato la vittoria a un incredulo Russell.

McLaren distrutta. Red Bull penalizzata dai giudici. Un pasticcio che avrà conseguenze. Anche sulla classifica del campionato: in qualche modo Super Max ha salvato un piazzamento. Mentre Lando è rimasto con niente in mano.

Colpa sua. Dopo, Norris è andato giù duro: "Lui è stato stupido e scorretto, mi ha buttato fuori, non si è difeso lealmente. L’ho sempre ammirato, ma se non mi chiederà scusa perderà il mio rispetto".

Nell’immediato, Verstappen non ha raccolto l’appello: "Non credo di avere esagerato, secondo me è stato troppo aggressivo lui…".

Alla prossima puntata.

Vasseur. E la Ferrari? Ha preso un brodino con il terzo posto di Sainz. Poca roba, sinceramente. Ha detto Fred Vasseur: "Ho sensazioni contrastanti, Carlos ce l’ha fatta a salire il podio, ma nel complesso per la classifica non è un buon fine settimana. Credo che nel corso del week end però potevamo fare un risultato migliore. E Leclerc ha avuto tanti guai, da venerdì in poi. Adesso Silverstone? Sì e confermeremo gli aggiornamenti tecnici che abbiamo introdotto a Barcellona. Dobbiamo sviluppare quello che abbiamo, facendo un lavoro migliore. Partiamo da qui. Passi in avanti da venerdì al Gp ci sono stati, ma non sufficienti. L’obiettivo è avere entrambe le macchine a lottare".

Mah.

Sainz. Onesto come sempre Carlitos, che nuove voci vogliono vicino a Mercedes per il 2025. Ha detto lo spagnolo: "Sono contento del podio, prendere 15 punti è un bel risultato per la Scuderia. Ma ancora non abbiamo quello che serve per lottare per la vittoria. Qui abbiamo approfittato del fatto che c’è stata un po’ di battaglia davanti a noi. Silverstone? Ora continueremo a lavorare per tornare a stare davanti, io non mollo e la squadra nemmeno".

Leclerc. Desolato il commento del povero Leclerc, che era ai box già alla fine del primo giro e che è rimasto fuori dalla zona punti. "È stato un incidente di gara, ma mi è costato carissimo! Perez avrebbe dovuto sapere che con tre macchine a fare la prima curva non sarebbe finita bene. C’era spazio e il messicano ci ha provato, okay, aveva il diritto di farlo, ma è stato sinceramente troppo ottimista! Io sono stato un semplice passeggero, perché avevo Perez all’interno e Piastri all’esterno, ho provato a lasciare spazio per tutti ma ho pagato colpe non mie…"

Amen.