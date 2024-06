Max non lascia la Red Bull e rilancia. Rosse al bivio, pace Leclerc-Sainz

Come canta Ligabue, noto ferrarista, siam quelli là, quelli tra palco e realtà.

Quelli tra palco e realtà, cioè il palcoscenico è l’Austria, circuito di proprietà della Red Bull, dove da oggi va in scena un Gran Premio. Il programma prevede anche la Sprint Race domani, ergo oggi alle 16,30 sarà già tempo di qualifiche per determinare la griglia di partenza della gara sui 100 km. Tradotto: tempo per inventare qualcosa non ce n’è. La Rossa, uscita delusa da Barcellona, insegue un riscatto immediato. Il guaio è che su un tracciato cortissimo, roba da meno di un minuto o poco più, saranno i millesimi a fare la differenza. Basta un niente per sprofondare in quarta o quinta fila. Riusciranno i nostri eroi?…

Vasseur. Il capo francese del Cavallino non ha nascosto la tensione che precede la bagarre. Ipse dixit: "Gli upgrade introdotti nella scorsa gara hanno funzionato come da aspettative, ma abbiamo visto come i nostri rivali non stiano con le mani in mano e come, in questo momento, ci siano quattro squadre nello spazio di meno di tre decimi. Ora andiamo in Austria, una pista che si percorre in poco più di un minuto, sulla quale questi distacchi già risicati diventeranno ancora più sottili. Noi dobbiamo concentrarci molto su noi stessi perché a Spielberg ogni dettaglio farà la differenza e sarà fondamentale anche il lavoro di preparazione fatto a Maranello dato che con il ritorno del formato Sprint avremo solo una sessione di prove libere prima di andare in qualifica. Come squadra, piloti inclusi, dobbiamo fare uno step per essere certi di non lasciare alcuna opportunità per strada, sia quando si tratta del giro secco in qualifica, chiave con rivali così agguerriti e ravvicinati, sia a proposito dell’esecuzione della gara: in Austria voglio vedere un cambio di passo".

Leclerc. Bene, bravo, bis. Intanto Charles Leclerc ha cercato di spegnere l’eco della polemica scoppiata fra lui e Sainz alla fine del Gp di Spagna. "Con Carlos è tutto a posto. Dopo Barcellona abbiamo parlato come sempre e non ci sono problemi: ci frequentiamo da anni, sappiamo che a fine gara c’è sempre tensione, ma poi si aggiusta tutto e non ho alcuna timore su quanto accadrà d’ora in avanti".

Max. Da segnalare anche il messaggio ai naviganti lanciato dal campione del mondo uscente e rientrante. Ha detto ieri Verstappen: "Rimarrò in Red Bull al 100%, l’ho già spiegato e lo ribadisco. La cosa che a me interessa è avere la macchina sempre più competitiva. Ci concentriamo anche per il prossimo anno per essere sempre più forti. Ho un contratto a lunga scadenza, sono contento del mio team". E tanti saluti a Toto Wolff, il boss Mercedes che corteggia l’olandese.

In tv. Le qualifiche per la Sprint in Austria scattano alle 16,30. Diretta Sky.