Max più forte dei guai. Verstappen, sempre pole. Leclerc: "Ci proveremo»

Proposta: e se provassimo con la kryptonite? Sì, quella misteriosa sostanza che metteva kappao Superman. Perché non si scappa: Max Verstappen è il Nembo Kid della Formula Uno. Va bene, guida una Red Bull stellare, ma così la guida solo lui (chiedere al collega di lavoro Perez per informazioni, eh).

Insomma, altra pole per l’olandese. Stavolta in Arabia Saudita. E meno male che lo stoico Leclerc non getta la spugna: oggi Carletto sarà in prima fila, accanto al Fenomeno. E già, lui è ancora la’…

Marko out? Tornando a Superman, pardon, SuperMax, c’è da aggiungere che più l’Impero Bibitaro va in pezzi e lui più forte va. Ieri l’ultima bomba: Red Bull è pronta a sospendere Helmut Marko, ex pilota che da sempre è il Lord Protettore di Verstappen. Il personaggio è accusato di aver divulgato informazioni riservate sul caso Horner, il famigerato Sexgate. Marko ha detto in tv: "Forse non sarò al prossimo Gp in Australia, ma è una decisione che prenderò io. Dobbiamo pensare a salvaguardare il team, anche Honda, il nostro partner per i motori, ha chiesto chiarimenti sulla vicenda. Verstappen? Lui è un valore assoluto, siamo tutti al suo servizio".

Un dettaglio (?) in più: Max avrebbe nel contratto una clausola che gli permetterebbe di andarsene (in Mercedes) se Marko lasciasse Red Bull.

Newey. Intanto nell’ambiente tutti danno per scontato che Adrian Newey, il progettista genio dei Bibitari, stia valutando una proposta di John Elkann. È una ipotesi persino ovvia: preso Hamilton, il presidente della Ferrari chiuderebbe il cerchio con un’altra operazione spettacolare. Ma a Newey potrebbe pensare anche Audi, che ha ufficializzato l’ingresso in F1 dal 2026, al posto della ex Sauber.

Leclerc. Vabbè, veniamo alla Rossa del presente. Carletto ha fatto il massimo. È il primo degli umani ed è costretto ad accontentarsi. "Partire secondo non è male, ma debbo sfruttare al massimo quello che abbiamo. In qualifica speravamo il distacco fosse più basso. Bearman? È stato molto bravo, gli faccio i complimenti, è stato buttato nella mischia all’ultimo momento. Gli auguro di prendere punti in gara, servono a tutta la Ferrari".

Il ragazzo. Bearman ha fatto il possibile, ma scatterà da centro gruppo. Zero chance di giochi di squadra per la Ferrari. Lo stoico Leclerc è stretto nella tenaglia Bibitara. E non dispone della kryptonite, purtroppo.

La gara. Il Gp dell’Arabia Saudita scatta alle 18. Diretta Sky.