McLaren domina ad Abu Dhabi: Ferrari in difficoltà, Leclerc penalizzato

Il mondo al contrario, per dirla con il noto generale. Nel senso che ad Abu Dhabi è stata la McLaren a fare quello che avrebbe dovuto la Ferrari. Che per riportare a casa il titolo a squadre oggi dovrebbe recuperare ventuno punti. Ma le premesse proprio non ci sono.

Per capirci. Uno-due di Norris e Piastri nelle qualifiche e titolo iridato sempre più vicino per i Papaya. Anche perché la Rossa ha deciso di complicarsi ulteriormente la vita…

L’errore. Nella fase decisiva della caccia alla pole, Carletto ha firmato uno spettacolare autogol. Fin lì velocissimo in pista, Leclerc ha violato i limiti della pista. Questione di centimetri, d’accordo. Ma le conseguenze sono drammatiche, sportivamente parlando.

L’errore è costato al monegasco l’esclusione dalla Top Ten. Calcolando la penalizzazione di dieci posizioni in griglia causa sostituzione del pacco batterie, oggi Leclerc partirà ultimo. Un disastro.

"Non mollo". Affranto, Carletto ha cercato di tenersi su: "Fin qui per me è stato un week end orribile ma non getto la spugna – ha spiegato –. Lotterò come un leone, ovviamente non posso essere ottimista, ma nelle corse può accadere di tutto. Mi dispiace perché la macchina era migliorata, purtroppo è andata così".

Sainz terzo. È vero che la Ferrari aveva manifestato progressi rispetto alle prove libere. Ne rende testimonianza il terzo posto di Sainz, all’ultima qualifica di Rosso vestito.

"Rispetto alla McLaren di Norris mi sono mancati due decimi – ha raccontato lo spagnolo –. Questo mi rende ottimista per la gara, perché di solito sulla distanza noi guadagniamo qualcosa in competitività. A livello personale non nascondo che sarebbe una emozione grandissima chiudere la mia esperienza in Ferrari vincendo la corsa dell’addio…"

Hamilton. Chi invece sta congedandosi dal suo passato migliore in modo davvero infelice è Lewis Hamilton, il successore di Sainz a Maranello.

Ieri il Baronetto è stato sfortunato: la Mercedes del sette volte campione del mondo è salita su un birillo, il pezzo è rimasto incastrato sotto la vettura e Lewis è stato subito eliminato.

È proprio vero: non tutti i salmi finiscono in gloria.

In tv. Il Gran Premio di Abu Dhabi scatta oggi alle 14. Diretta Sky.