Messico e nuvole Rosse. Leclerc intona la quarta. Pole-verità nella notte per sorprendere McLaren

Attenzione al dato statistico, amico lettore: in carriera, Carletto Leclerc non ha mai vinto almeno quattro Gran Premi in una stagione. Nel 2022, il suo anno migliore, si fermò a quota tre. E per trovare due successi consecutivi del monegasco dobbiamo addirittura tornare al 2019!

Ecco perché questa tappa messicana del mondiale di Formula Uno ha un protagonista annunciato, s’intende per chi tifa Rosso. Lui, Charles Leclerc.

Le parole. Ieri sul tracciato di Città del Messico sono state disputate le prove libere. Affrontate da Carletto all’insegna di un ottimismo figlio della euforia di Austin.

"Siamo motivatissimi – ha spiegato Leclerc –. Dal mio punto di vista da tempo siamo noi la squadra più costante, la più regolare nelle prestazioni. Dopo la doppietta in Texas abbiamo capito che il titolo può essere nostro, vogliamo andare a prendere la McLaren. In America eravamo i più veloci e anche prima di Austin avevamo lavorato nel modo migliore. Siamo consapevoli che possiamo ripeterci. Subito". Più chiaro di così…

Perez. Intanto c’è chi sussurra che il Gp del Messico possa essere l’ultimo sulla Red Bull per l’idolo di casa Perez. Che ieri ha candidamente ammesso di sentirsi in colpa: "Fin qui la mia stagione è stata orrenda", ha detto il compagno di Max Verstappen.

Ricorso. A proposito dell’olandese: la McLaren ha attivato le procedure per ottenere una revisione della decisione dei commissari di gara che domenica scorsa ad Austin avevano tolto il terzo posto a Norris, per sorpasso irregolare, consegnando il gradino più basso del podio a Super Max. Andrea Stella, il capo italiano del team Papaya, ha presentato un nuovo video che scagionerebbe Norris (che nel frattempo ha ricevuto solidarietà da più di un collega).

Se il ricorso fosse accolto, il vantaggio di Max su Lando scenderebbe da 57 a 51 punti.

Botto Albon-Bearman. Nelle prime libere di ieri, scontro fortunatamente senza conseguenze fra il thailandese della Williams e il giovanissimo inglese in pista con la Ferrari che lo precedeva a bassa velocità.

La pole. Le qualifiche del Gp del Messico scattano stasera alle 23. Diretta Sky.