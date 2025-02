MILLE ORE DI DIRETTA. Formula 1, Indycar,. Motogp e Superbike. Sky ha fatto il pieno

Formula 1, MotoGp, Mondiale Rally, la Superbike, il Motocross, il Gran Turismo, la 24 Ore di Le Mans e la 500 miglia di Indianapolis: 11 mesi di adrenalina, 42 weekend di emozioni dentro e fuori la pista con più di mille ore di dirette e oltre 200 sfide a due e quattro ruote in 16 campionati. Si accendono i motori (e la magia) in pista. In mondovisione sui canali Sky dedicati. Ed è già iniziato il conto alla rovescia per il primo start, l’1 marzo a Buriram, in Thailandia, con la MotoGp. Stesso format della scorsa stagione: Sprint Race al sabato, gara alla domenica, tutte live in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con tutti i 22 Gran premi fino all’appuntamento conclusivo di Valencia del 16 novembre, oltre alle tappe di Moto2 e Moto3.

In chiaro e in diretta su TV8 sei Gran premi di MotoGp (Qatar, Gran Bretagna, Mugello, Germania, San Marino e Portogallo) e tutte le 22 Sprint Race. Raccontate dalla coppia ormai rodata Guido Meda-Mauro Sanchini.

Per la Formula 1 invece su TV8 saranno visibili live i Gp Italiani di Imola e Monza, 6 gare Sprint (Cina, Usa-Miami, Belgio, Usa-Austin, Brasile, Qatar) e le relative qualifiche di quella giornata. La partenza del Mondiale sarà a Melbourne, in Australia, nel weekend del 16 marzo. Poi due volte in Italia (a Imola il 18 maggio e a Monza il 7 settembre) e il gran finale ad Abu Dhabi il 7 dicembre, per un totale di 24 gare più 6 Sprint Race. Un giro del mondo attraverso le immagini anche con 20 on board camera (per seguire ogni giro dal punto di vista del pilota preferito), Battle Channel (per seguire da vicino la battaglia per la leadership), Timing (per i dati live della gara), Multiscreen (tutte le 20 on board camera in un’unica schermata), Onboard Mix (un mix del punto di vista dei piloti), Driving Tracker (con la mappa live del circuito per seguire i piloti) e le parole di Carlo Vanzini, Ivan Capelli, Marc Genè, Vicky Piria e Nico Rosberg, mentre a F1 Race Anatomy con Fabio Tavelli ci saranno il nostro Leo Turrini, Mario Miyakawa, Umberto Zapelloni, Luigi Mazzola a Carolina Tedeschi.