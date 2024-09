Norris da sogno, Leclerc ritrova il sorriso

A Monza, a Monza! All’improvviso la Ferrari si rianima e basta il podio di Leclerc, accompagnato dal quinto posto di Sainz, a restituire un briciolo di ottimismo alla vigilia del Gran Premio d’Italia. Forse perché non se l’aspettava nessuno, eh.

Charles. Nemmeno Carletto, in verità. "Sono piacevolmente sorpreso – ha raccontato il monegasco –. Da venerdì abbiamo faticato tanto, ma in gara abbiamo trovato il passo e ringrazio il team per una strategia perfetta. Siamo riusciti a passare davanti ai nostri avversari e a tenerli dietro. Sono molto felice di iniziare la seconda parte di campionato in questo modo. Il via? Sapevo che era una grande chance, non sapevo se poi in gara avrei avuto il passo per tenere dietro gli altri. Ripeto, non avrei mai creduto di arrivare sul podio. Monza? Non voglio sbilanciarmi, sarà fondamentale mettere davanti la macchina per coltivare una speranza. Certo che questa McLaren va fortissimo…"

Sainz. E a Monza guarda già pure Sainz. "Questo quinto posto è davvero un buon risultato: onestamente non ci aspettavamo una gara così positiva, soprattutto dopo l’inizio di fine settimana molto difficile che abbiamo avuto. La nostra corsa è stata molto solida, con buoni sorpassi in pista e un ritmo sempre veloce, specie con la gomma dura dopo che mi sono liberato delle vetture che avevo davanti.

Anche Charles ha avuto un’ottima domenica e sono contento per tutta la squadra. Arriviamo a Monza con il morale alto: non vedo l’ora di essere là!"

Vasseur. Quanto al buon vecchio Fred, ecco qua la sua versione: "Non eravamo molto ottimisti arrivando a Zandvoort, e invece le cose sono andate molto bene per entrambi i lati del box: abbiamo avuto buone partenze, buone strategie e buoni pit stop con entrambi i piloti che hanno gestito alla grande le gomme. Charles è riuscito a tenersi dietro Piastri e ha meritato il terzo posto. Dobbiamo guardare gli aspetti positivi e apprezzare questo risultato anche se non va scordato che Norris ci è arrivato di molto davanti e dobbiamo lavorare per portare a casa delle vittorie, non per finire tra i primi tre. Guardando alla gara, già venerdì sentivamo di andare meglio con le gomme usate e la gara lo ha confermato. Nel complesso è stato un buon fine settimana e dobbiamo continuare a lavorare così. Ci sono ancora nove gare da disputare, alcune saranno più adatte a noi rispetto ad altre e dobbiamo vedere cosa possiamo estrarre a livello di potenziale con il nuovo pacchetto che arriverà presto. Il risultato qui in Olanda è sicuramente una iniezione di fiducia per tutta la squadra".

Norris. E adesso il vincitore, Lando Norris. "Tutto davvero fantastico. Non proprio la gara perfetta per noi, ancora una volta causa la partenza. Però il passo era eccezionale, mi sentivo in controllo e potevo tirare al massimo. Una volta superato Verstappen la gara è stata lineare, non semplice. Ma con la pista libera è più facile guidare! Temevo che Max potesse scappar via. Non lo ha fatto e ho capito che non ne aveva e allora l’ho superato. Ho tantissimi fans in Olanda, li ringrazio. Mi dispiace per i loro connazionale! Il titolo? Beh, non ascolto quello che dicono di me, io vado dritto per la mia strada questa vittoria arriva al momento giusto. Io sono un tipo paziente a tranquillo, non smarrirò la concentrazione…"

Max. Quanto allo sconfitto, ha ammesso di aver badato a limitare i danni. "Cerco sempre di fare il meglio possibile. Ero fiducioso alla partenza, poi invece è andata diversamente. Le ho tentate tutte, ma in pista si è visto chiaramente come non ci fosse niente da fare contro questa McLaren. Ho pensato solo a portare a casa il secondo posto".