Rivoluzione in F1: Hamilton alla Ferrari, Red Bull punta su Lawson

Non solo da Andrea Kimi Antonelli passa la rivoluzione della F1. L’italiano scelto da Toto Wolff per il dopo Hamilton sarà certamente al centro della attenzione, ci mancherebbe.

Ma In Australia sarà plateale il drastico mutamento in griglia. Tolta la McLaren di Norris e Piastri e la Aston Martin di Alonso e Stroll, tutte le squadre hanno cambiato formazione. Lo sbarco di Hamilton in Ferrari ha dato il via a un valzer senza precedenti.

Ma andiamo con ordine.

Bibitari. La Red Bull ha rimpiazzato Perez con Lawson. Il messicano ha pagato il fallimentare rendimento dell’ultima stagione. Chris Horner, il boss dei Bibitari, scommette sul giovanotto neo zelandese, che non ha sfigurato sulla ex Minardi, team satellite di Red Bull.

Binotto. La Sauber diventerà Audi nel giro di dodici mesi. Ha come capo l’ex boss Ferrari Mattia Binotto: che alla esperienza del veterano Hulkenberg affianca il giovane brasiliano Bortoleto, grande protagonista in Formula 2. Il Brasile ha regalato ai Gran Premi figure mitiche, da Fittipaldi a Piquet, da Senna a Massa. Il problema è che Bortoleto avrà in mano un’auto modesta…

Briatore. C’è in circolazione un uomo che può vantarsi di aver scoperto Michael Schumacher (nel 1991) e Fernando Alonso (nel 2001). Questo tizio si chiama Flavio Briatore. È tornato con la Alpine e Fedele alle tradizioni gioca su due tavoli. Cioè lancia Doohan, australiano figlio del leggendario re delle moto, accanto a Gasly.

Ma Flavione ha messo sotto contratto anche l’argentino Colapinto, di cui si dice un gran bene. Secondo i maligni il gaucho soffierà il posto a Doohan già alla terza gara. Staremo a vedere.

L’orsetto. Bearman, già sostituto di Sainz in Ferrari, ha il posto fisso in Haas con Ocon. Nelle apparizioni da Gran Premio ha suscitato una bella impressione. È ancora sotto contratto con il Cavallino è forse non è un caso.

Africa. In Romagna sulla ex Minardi il giapponese Tsunoda sarà affiancato dal francese d’Algeria Hadjar. Il giovanotto ha doppio passaporto e gode di molta considerazione negli ambienti della Red Bull.

l.t.