Sainz fa il matador, Norris il guastafeste

"Avevo immaginato che il Messico sarebbe stato il luogo perfetto per la mia vittoria d’addio con la Ferrari. Ma adesso ho cambiato idea: restano altre quattro gare e con questa Rossa posso salire ancora sul gradino più alto del podio…"

Festeggiato dal padre ex iridato dei rally, dalla compagna Rebecca e dal presidente Elkann, il prode Carlos Sainz si è goduto l’attimo. Terzo successo in carriera, secondo stagionale.

"Il titolo costruttori è alla nostra portata – ha aggiunto lo spagnolo –. Ci credo e ci crediamo più che mai".

Leclerc. Carletto ha festeggiato il compagno non nascondendo un pizzico di frustrazione: "Non sono stato perfetto nell’arco del week end – ha spiegato Charles –. Poteva andare meglio ma il podio è buono e il punto che ho preso per il giro veloce ci servirà".

E adesso…Smaltita la sbornia di tequila, la Formula Uno si sposta subito in Brasile, dove sul mitico tracciato di Interlagos il programma propone Sprint Race e Gran Premio.

Il luogo è legato alle ultime gioie iridate della Ferrari. Lì nel remoto 2007 Kimi Raikkonen si laureò campione del mondo al volante della Rossa. Sempre lì, nel 2008, ancora il finlandese, insieme a Felipe Massa, consegnò al Cavallino il titolo costruttori.

Da allora, è passata una vita…

Senna. Questa edizione del Gran Premio del Brasile coincide con il trentesimo anniversario della scomparsa di Ayrton Senna, morto l’1 maggio del 1994 a Imola.

L’idolo paulista vinse due volte sul circuito di casa, nel 1991 e nel 1983. Nel 1994, poche settimane prima del tragico appuntamento con il muro del Tamburello, Senna fu costretto al ritiro davanti alla sua gente: a Interlagos fini’ in testa coda nel tentativo di raggiungere la Benetton di un certo Michael Schumacher. Ayrton commentò: "Mi rifarò tra dodici mesi".

Non ne ebbe l’occasione.

La serie. L’amatissimo campione verrà ricordato nel corso del week end con alcune iniziative speciali. È prevista anche la presentazione della serie Netflix a lui dedicata, in uscita in tutto il mondo sul colosso dello streaming a fine novembre.

Non si tratta di un documentario, ma di una fiction in sei puntate. La produzione è brasiliana e gode dell’appoggio della famiglia di Senna. Il percorso umano e sportivo del fuoriclasse viene narrato in bilico tra cronaca e romanzo. È un’opera destinata a fare discutere.

In pista. Il weekend di gara del Gran Premio Lenovo di San Paolo 2024 è in programma da venerdì 1 a domenica 3 novembre 2024. Ecco gli orari e la programmazione del GP di F1 in Brasile.

Venerdì 1 novembre: alle 11:30 (italiane) unica sessione di prove libere; alle 19:30 le qualifiche shootout.

Sabato 2 novembre: alle 15:00 Sprint Race; alle 19:00 le qualifiche per la pole-position.

Domenica 3 novembre: alle ore 18:00 la gara del Gran Premio Lenovo di San Paolo.

Dopo, alla conclusione della stagione mancheranno ancora tre tappe: Las Vegas (24 novembre), Qatar (1 dicembre) e Abu Dhabi (8 dicembre).