Diretta qualifiche F1 Gp Messico oggi, pole live

Città del Messico, 26 ottobre 2024 – La Ferrari si è presentata in Messico in grande forma. Dopo la doppietta ad Austin, la Rossa va a caccia della pole position del Gran premio del Messico. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono ottimisti: gli ultimi aggiornamenti montati sulla vettura hanno dato i risultati sperati e ora la Ferrari ha il potenziale per sfidare McLaren e Red Bull.

In Messico, oltretutto, la squadra guidata da Fred Vasseur vuole incamerare altri punti importanti nella rincorsa il titolo mondiale costruttori. Sul fronte della classifica piloti, c’è attesa per il nuovo capitolo del duello tra Max Verstappen e Lando Norris.

Gp Messico, qualifiche live