Diretta F1 Gp Messico oggi, la gara live alle 21

Città del Messico, 27 ottobre 2024 – Carlos Sainz in pole, Charles Leclerc in quarta posizione ma pronto a recuperare subito posizioni. Dopo Austin, la Ferrari ha voglia di centrare un’altra vittoria nel Gran premio del Messico. La concorrenza, però, non manca. Attenzione a Max Verstappen, secondo al via, e Lando Norris che scatta dalla terza piazza. Il pilota della Red Bull deve difendersi dagli attacchi del britannico della McLaren, deciso a rosicchiare punti nella volata per il titolo mondiale. La Rossa, invece, punta a fare un ulteriore passo avanti nel campionato costruttori. Il Gp sul circuito di Città del Messico parte alle 21.

Gp Messico, gara live alle 21

La griglia di partenza

Prima fila: 1. Carlos Sainz (Esp) Ferrari, 2. Max Verstappen (Ned) Red Bull

Seconda fila: 3. Lando Norris (Gbr) McLaren, 4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari

Terza fila: 5. George Russell (Gbr) Mercedes, 6. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes

Quarta fila: 7. Kevin Magnussen (Dan) Haas, 8. Pierre Gasly (Fra) Alpine

Quinta fila: 9. Alexander Albon (Tha) Williams, 10. Nico Hulkenberg (Ger) Haas

Sesta fila: 11. Yuki Tsunoda (Jpn) RB, 12. Liam Lawson (Nzl) RB

Settima fila: 13. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin, 14. Lance Stroll (Can) Aston Martin

Ottava fila: 15. Valtteri Bottas (Fin) Kick Sauber, 16. Franco Colapinto (Arg) Williams

Nona fila: 17. Oscar Piastri (Aus) McLaren, 18. Sergio Perez (Mex) Red Bull

Decima fila: 19. Esteban Ocon (Fra) Alpine, 20. Guanyu Zhou (Chn) Kick Sauber