Sainz fa la sorpresa nel deserto. Carlos più veloce delle Rosse. Antonelli tallona subito Russell

Quando il diavolo (delle corse) ci mette lo zampino. Non bastava la pioggia (!) nel deserto, venuta a turbare i test. Alla fine della seconda giornata, ecco qua: Hamilton è stato davanti a Leclerc, ma il più veloce di tutti (e non solo dei ferraristi, rispettivamente secondo e terzo) è stato nientepopodimenoche…Carlitos Sainz, l’illustre ex. E buona lì. Naturalmente, è difficile che la Williams dello spagnolo possa lottare per il titolo. Ma la storia è curiosa, perfino divertente.

Favoriti? Dopo di che, per quanto visto sull’asfalto di Sakhir, la McLaren sembra la squadra messa meglio. Norris e Piastri non hanno mai cercato la prestazione. In compenso, avevano un passo gara spettacolare…

Kimi. A parte un paio di escursioni fuori pista dovute presumibilmente all’inesperienza, con la Mercedes Kimi Antonelli se l’è cavata molto bene. È rimasto dietro il compagno Russell per appena sei millesimi. Il ragazzo c’è.

Attesa. Tutto però è ancora per aria: al solito, conviene aspettare il Gran Premio inaugurale, in calendario a Melbourne tra il 14 e il 16 marzo.

Le parole. Ha detto Hamilton, intanto celebrato in copertina dalla rivista Time: "È stata un’altra giornata positiva per noi qui in Bahrain. Stiamo facendo grandi progressi nella comprensione della SF-25 e imparando come ottenere il massimo da essa, e finora l’affidabilità è stata buona, il che è sempre un segnale positivo. Non siamo riusciti a girare quanto speravamo a causa del meteo, ma domani avremo più tempo in pista per lavorare sul nostro programma e per acquisire ancora più confidenza con la macchina. Mi sto divertendo molto a lavorare con il team e non vediamo l’ora di spingere ancora per l’ultima volta in questi test".

Ha aggiunto Leclerc: "Stavolta la giornata in pista è stata più complicata, viste le condizioni atmosferiche piuttosto insolite, con basse temperature e persino un po’ di pioggia. Abbiamo seguito il nostro programma, ma con il meteo che cambiava rapidamente, è stato difficile trarre molte conclusioni. Siamo totalmente concentrati sull’analisi dei dati raccolti e sulla preparazione per l’ultimo giorno di test".

Epilogo. Oggi si chiude. Il meteo promette una tregua. In mattinata gira Leclerc, nel pomeriggio tocca ad Hamilton.