Sainz non vuole aspettare: "Futuro? Decido a breve"

Scherzi del destino. Ultima volta da ferrarista a casa sua per Carlitos Sainz. Oggi scattano le prove libere del Gran Premio di Spagna. Tra dodici mesi, il giovanotto sarà di sicuro ancora qui. Ma senza vestire la tuta Rossa, eh. "La decisione sul mio futuro arriverà presto, non posso più attendere – ha detto ieri il compagno di Leclerc – Ma è momento di scegliere. Io ancora non ho certezze, parlo con il mio staff e a breve renderò pubblica l’identità del team per il quale lavorerò. Penso onestamente che indovinare chi vada forte nel 2026 sia come lanciare una monetina, considerando che regolamenti, macchine e motori saranno differenti. Ma prima c’è il 2025…". Sainz ha due opzioni: la Sauber che diventerà Audi oppure la Williams. "Ma nell’immediato penso solo a questo Gp di casa – ha aggiunto Carlitos (nella foto per le vie di Barcellona) – Il Canada è stata una parentesi, la Ferrari a Barcellona lotterà per la vittoria". Speriamo.

Leclerc. L’altro ferrarista non ha la preoccupazione della carriera che verrà: a Leclerc interessa capire quanti margini di miglioramento abbia la SF24. Ieri ai box la power unit di Carletto è stata sottoposta a ripetuti stress/test, per evitare il replay di Montreal. "Il mio obiettivo è lo stesso della squadra – ha spiegato –. Vogliamo tornare ai livelli di Montecarlo, il Canada non fa testo". Il resto, forse verrà.

Newey. Dal presente al futuro dietro l’angolo. Ieri l’altro padrone di casa in Catalogna, l’eterno Fernando Alonso, ha pensato bene di indirizzare un messaggio all’…oggetto dei desideri: Adrian Newey. "Non dipende da me ma sarei felice di poter lavorare con lui – ha detto il pilota Aston Martin –. Per anni siamo stati su opposte barricate, mi piacerebbe vincere guidando una macchina disegnata da lui…". Parole non sorprendenti: in questi giorni è uscita la notizia che il mago dei progettisti ha visitato in gran segreto la sede della Aston Martin. Che di soldi da offrire ne ha tanti. Ma che non ha il fascino della Ferrari, of course.

Oggi le libere del Gp di Spagna alle 13,30 e alle 17 su Sky.