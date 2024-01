Schumacher compie 55 anni, gli auguri della Ferrari: “Siamo sempre con te”

Maranello, 3 gennaio 2024 - La Ferrari non dimentica il suo campione più grande: "Buon compleanno, Michael. We're always with you (siamo sempre con te)", è il messaggio di buon compleanno comparso sui social della scuderia di Maranello oggi: Schumi avrebbe compiuto 55 anni.

Un cuore a chiudere il post, corredato da una foto di Schumi che esulta 'in rosso' e, in basso, la sua monoposto che tanto ha fatto sognare gli appassionati.

L’incidente sugli sci

Sono passati ormai 10 anni dal grave incidente del 29 dicembre 2013, avvenuto mentre sciava sulla pista di Meribel, in Francia. Da quel giorno non è più comparso in pubblico, e la famiglia si è chiusa le più stretto riserbo.

Le ultime notizie

Recentemente poi alcune inchieste giornalistiche hanno portato alla luce qualche dettaglio in più sulle tecniche riabilitative applicate sul campione F1. Schumi è stato anche fatto salire su una Mercedes AMG per cercare di stimolare il cervello con suoni a lui familiari.

Le vittorie in Ferrari

In Ferrari dal 1996 al 2006, Schumi ha vinto 5 Mondiali consecutivi (dal 2000 al 2004) con le 'rosse', mentre altri due titoli iridati li ha vinti, nel 1994 e 1995, con la Benetton.