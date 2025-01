Segue dalla prima. Lewis con il Cavallino: leggenda e mito insieme per forza

Leo

Turrini

In breve. In coppia con Leclerc, che per come lo conosco non gli farà certo da zerbino!, il Baronetto deve restituire al Cavallino la felicità perduta.

Diciotto anni senza Mondiale: un incubo.

Già una generazione non ha memoria di una Ferrari in trionfo. D’accordo, è capitato ancora, nella storia della azienda: ma l’astinenza è un incubo.

Tutte queste cose, Hamilton le sa.

È un uomo dai variegati interessi, è un personaggio figlio anche della cultura (?) del web e dei social: ma non ha mai smesso di amare il mestiere che fa.

Dunque è consapevole che imporsi con la Rossa non ha prezzo e forse per questo, per il carico di responsabilità , a Maranello hanno fallito campioni come Alboreto, Mansell, Prost, Alonso, Vettel.

Se stanno insieme c’è già un perché.

E a nome dei miei quattro lettori vorrei riscoprirlo fra qualche mese, a fine stagione.