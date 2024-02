Sky Motori: Nove mesi di spettacolo tra Formula 1, MotoGP e altre categorie

Duecento gare per quarantadue weekend. Comincia così l’equazione di Sky motori: nove mesi di spettacolo dalle due alle quattro ruote spalmate su 1.200 ore di dirette. In testa ci sono Formula 1 e MotoGp, ma c’è spazio anche per le altre categorie, dal Rally Wrc alla MotoE, il campionato Wec Endurance e la 24 ore di Le Mans.

L’hanno già ribattezzato ‘Saturday night fever’ il debutto della Formula 1, perché il 2 marzo, eccezionalmente di sabato, si accenderà il Mondiale in Bahrain, primo dei 24 appuntamenti del lunghissimo calendario. Tutti in diretta in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, mentre in chiaro su Tv8 saranno visibili live i due GP italiani a Imola e Monza e le 6 Sprint Race del sabato a Shanghai, Miami, in Austria, ad Austin, San Paolo del Brasile e in Qatar.

Novità anche sul fronte dei ‘cantori’ della F1. Sky saluta con un po’ di nostalgia Valsecchi e Masolin. Carlo Vanzini resta il punto fermo della telecronaca assieme a Marc Genè. In studio invece a presentare Davide Camicioli con la novità, la pilota Vicky Piria. L’ex pilota Ivan Capelli sarà una presenza fissa per tutto il Mondiale nel pre e nel post gara. In pit lane Nico Rosberg e Mara Sangiorgio, con Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Non mancherà il Remote Garage, lo studio virtuale, Roberto Chinchero per le analisi delle strategie, e Race Anatomy con il nostro Leo Turrini.

La MotoGp apre le danze invece il 9 marzo con la prima Sprint Race in Qatar, con 21 Gran Premi in programma e tutte le tappe di Moto2 e Moto3. In diretta su Sky Sport MotoGP. 6 gare – Stati Uniti, Francia, Italia, Olanda, Misano e India – tutte le Sprint Race e le sessioni del sabato saranno live anche in chiaro su TV8.