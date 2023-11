Solito Max, solita Ferrari. Verstappen re della Sprint. Leclerc, grande occasione

Tu chiamale, se vuoi, frustrazioni. Il sabato del villaggio ferrarista è stato all’insegna dell’anonimato. Nella Sprint Race di Interlagos, sia Leclerc che Sainz hanno fatto da comparse.

Carletto ha remato senza entusiasmo fino al quinto posto, accumulando ventotto secondi di ritardo nei confronti del dominatore, il solito Max Verstappen. Poiché la gara era lunga 24 giri, i conti sono presto fatti. Il monegasco ha beccato più di un secondo al giro dalla Red Bull dell’olandese! Un abisso di malinconia.

Peggio ancora è andata a Carlos Sainz. Lo spagnolo ha mestamente chiuso in ottava posizione.

Lo sfidante. Verstappen come sempre è andato a spasso. La pole per la Sprint Race era stata conquistata dalla McLaren di Norris, ma allo Start il campione del mondo ha imposto freddamente la sua supremazia. E il discorso si è chiuso lì.

Il podio. Norris è stato comunque bravo a respingere gli attacchi della Mercedes di Russell e poi quelli della seconda Red Bull di Perez. Il britannico della McLaren ha chiuso al secondo posto, davanti al messicano.

Banzai. La mini gara del sabato ha se non altro rilanciato le quotazioni di Yuki Tsunoda. Il giapponese della ex Minardi è salito fino alla sesta piazza, vincendo un bizzarro duello con un depresso Hamilton.

Saranno contenti gli amici di Faenza del driver nipponico.

Il gp. Per chi ha il cuore Rosso, meglio pensare al Gran Premio vero e proprio. Leclerc (nella foto) sta in prima fila, accanto a Verstappen. Per quanto visto ieri, c’è poco da illudersi: sul passo gara la Ferrari è lenta, tremendamente condizionata dalla usura delle gomme, anche se Leclerc era contento di aver risparmiato un treno. Peraltro come si sa sperare costa niente e al momento il convento di Maranello altro non passa.

Wec. Non consola il verdetto dell’ultima tappa del Mondiale a ruote coperte: in Bahrain trionfo iridato per la Toyota. Terzo posto per la 499 Rossa di Fuoco, Molina e Nielsen.

In tv. Il Gp del Brasile di F2 scatta stasera alle 18. Diretta Sky. Buona domenica.