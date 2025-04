Suzuka: Ferrari tra Storia e Sfide nel Gran Premio del Giappone

Suzuka per la Ferrari significa Storia con la maiuscola. I tifosi del Cavallino ne sono consapevoli. Dai trionfi di Schumi alle delusioni di Alonso e Vettel, passando per la famigerata collisione tra Senna e Prost di Rosso vestito nel 1990. Ma questo appunto appartiene al passato. Nel presente, c’è il Gran Premio del Giappone che scatta domani mattina alle 7 (diretta Sky).

Favorita. Per quanto si è potuto capire durante le prove libere del venerdì, la McLaren conserva un margine di vantaggio evidente sulla concorrenza.

Norris e Piastri, che si sono divisi i successi nelle prime due tappe della stagione in Australia e in Cina, hanno ribadito un giustificatissimo ottimismo. Aggiungendo di temere solo la Mercedes di Russell (il Golden Boy Antonelli continua il percorso di apprendimento). Poi secondo la coppia Papaya c’è la Red Bull di Verstappen, da ieri affiancato da Yuki Tsunoda. Non un gran segnale, per la Ferrari. Che aveva in mente grandi cose per il campionato datato 2025.

Hamilton. Il Baronetto comunque non alza bandiera bianca: "Questa pista è incredibile e il primo settore è fantastico, ora si può davvero spingere, grazie soprattutto al nuovo asfalto. All’inizio il nostro bilanciamento vettura non era perfetto, ma abbiamo fatto grandi progressi e sono soddisfatto della direzione che abbiamo preso. C’è ancora del lavoro da fare ma il meteo è destinato a cambiare per la gara. Dovremo rimanere concentrati. È incredibile vedere così tanti miei tifosi vestiti di rosso, sono davvero grato e spero di poter regalare loro dei buoni risultati questo weekend".

Il meteo. In effetti il cielo promette pioggia per la gara. Sul bagnato la Rossa non ha brillato a Melbourne, ma si spera che le cose possano andare meglio.

Leclerc. Ci spera anche Carletto. Ha detto il Principe di Monaco: "Noi abbiamo provato diversi set-up e sento di aver imparato molto sulla nostra vettura e su come poterne estrarre il massimo. Non siamo riusciti a mettere tutto insieme, ma credo che la nostra prestazione sia migliore di quanto sembri sulla carta in questo momento. Sarà interessante vedere come il cambiamento delle condizioni meteo, in particolare per quel che riguarda la direzione del vento, influenzerà gli eventi".

Doohan. Nel venerdì giapponese c’erano stati attimi di spavento per il pilota australiano della Alpine: Doohan è andato a sbattere rovinosamente contro le barriere di curva 1 forse per un difetto del DRS. Se l’è cavata senza danni fisici e conta di partecipare regolarmente al Gp.

La pole. Le qualifiche per la griglia scattano stamattina alle 8.