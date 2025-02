Svelata la livrea della 499P. Ecco la Ferrari che cercherà il tris a Le Mans. Giovinazzi raddoppia per cercare il titolo

Non di soli Lewis Hamilton e Charles Leclerc vive la Ferrari da competizione. E infatti ieri a Fiorano è stata presentata l’ultima versione della 499 P. Per intenderci, si tratta della vettura a ruote coperte con la quale l’azienda di Maranello, per volontà del presidente John Elkann e di Piero Ferrari, è tornata a gareggiare al massimo livello nelle prove di durata.

Fin qui, le soddisfazioni non sono mancate: nel 2023 e nel 2024 la Signora in Rosso ha trionfato nella 24 Ore di Le Mans, l’iconica maratona a motori che tanto ha contribuito ad alimentare il mito del Cavallino. Storicamente, fu il successo nella edizione del 1949, quando ancora non esisteva il campionato del mondo di Formula Uno, ad esaltare il marchio Ferrari.

Resta da conquistare, in verità, il doppio titolo iridato, fra piloti e costruttori. Un traguardo che naturalmente stimola la fantasia dei due equipaggi gestiti dai capi Scuderia Antonello Coletta e Ferdinando Cannizzo. Nella passata stagione, la Ferrari ha lottato fino all’ultimo atto per entrambe le corone. Ed è pronta a riprovarci. Al volante delle 499 P ci saranno Fuoco-Molina-Nielsen e Pier Guidi-Calado e Giovinazzi, che copre anche il ruolo di riserva di Hamilton e Leclerc in F1 (insieme al cinese Zhou).

La concorrenza non manca: da Alpine a BMW, da Cadillac a Peugeot, dalle favoritissime Porsche alle sempre competitive Toyota, fino alla Aston Martin, che debutterà nel campionato con il modello Valchiria.

Calendario. Questo il programma della stagione WEC 2025: 26-28 Febbraio Qatar 1812km; 18-20 Aprile 6 Ore di Imola; 8-10 Maggio 6 Sei Ore di Spa Francorchamps; 11-15 Giugno 24 Ore di Mans; 11-13 Luglio 6 Ore di Interlagos; 5-7 Settembre Lone Star USA; 26-28 Settembre 6 Ore del Fuji; 6-8 Novembre 8 Hours del Bahrain.