Test F1 Bahrain 2024, Day-2: Leclerc al comando, piccolo incidente per la Ferrari

Sakhir, 22 febbraio 2024 – Seconda giornata di test a Sakhir per la Formula 1, che dopo l’esordio di mercoledì con la doppia sessione è nuovamente impegnata con 10 piloti sul circuito del Bahrain. Il Day-1 è stato nel segno di Max Verstappen che ha dominato sia al mattino che al pomeriggio, quando ha fermato il cronometro a 1’31”344 con un secondo di vantaggio sulla concorrenza rappresentata nell’occasione dalla McLaren di Lando Norris e dalla Ferrari di Carlos Sainz (al mattino aveva girato Leclerc provando ad insidiare il dominio dell’olandese). La RB20 si è dimostrata subito competitiva dunque, anche se a tenere banco nel box del team campione in carica è stata la questione Horner.

Per il Day-2 nuovo avvicendamento al volante per la Rossa, con Leclerc subito a dettare il ritmo con un carico di benzina probabilmente inferiore a quello di mercoledì, come dimostrato anche dal tempo di 1’31”750 messo a segno nei primi giri che gli è valso il comando provvisorio della classifica. Leclerc ha rifilato 578 millesimi a Oscar Piastri (McLaren) e oltre otto decimi a Logan Sargeant (Williams). Quarto crono provvisorio per Sergio Perez (+1"129) che sostituisce Verstappen al volante della Red Bull, alle sue spalle Fernando Alonso. In pista anche Lewis Hamilton, più in ombra con le medie e impegnato in un lavoro specifico.

Evidente come rispetto alla prima giornata il focus della Ferrari sia sul passo gara. Una sessione che tuttavia si è conclusa anzitempo a causa del danneggiamento proprio della monoposto del monegasco che ha colpito un tombino sollevato dalla vettura di Hamilton, con conseguente bandiera rossa. La Scuderia di Maranello ha fatto sapere che l’incidente ha danneggiato il fondo.