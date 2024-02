Test F1 Bahrain, Day-3: Sainz fa il miglior tempo, ora tocca a Leclerc

Sakhir, 23 febbraio 2024 – Terza e ultima giornata di test a Sakhir per la Formula 1, con i piloti che si preparano ad affrontare le 8 ore finali della fase preliminare in preparazione alla stagione 2024. Dopo il buon Day-2 della Ferrari con Leclerc e Sainz, è lo spagnolo a prendere per primo il volante della SF-24 nella mattinata, con il monegasco che invece subentrerà nel pomeriggio. In pista al mattino anche Sergio Perez con la Red Bull e Lewis Hamilton con la Mercedes.

Ed è proprio Sainz a mettere dietro tutti, con alcuni giri con gomma soft C2 e gomma media C3 che hanno visto il miglior riferimento cronometrico a 1’31″247 dopo circa 11 giri. Anche il Day-3 è stato interrotto per un problema di sollevamento di un tombino: questa volta è stato Perez a sollevare il chiusino senza tuttavia danneggiare nessuna vettura.

Alla ripartenza, avvenuta circa alle 9.45, Sainz si è concentrato sul passo gara, mostrando grande costanza e una buona velocità anche con gomma media. Con la mescola dura però è Perez a mostrare il miglior ritmo, a 1’38” con Ricciardo molto veloce nel T2. Il lavoro della Ferrari è stato in particolare sui long run, con stessa mescola e carichi di benzina costanti per provare il passo gara.

Giornata invece sfortunata per Lando Norris che ha avuto problemi alla frizione, finendo anzitempo la sua sessione, con i tecnici McLaren che si sono concentrati a risolvere il problema per permettere a Oscar Piastri di girare nelle ultime ore del pomeriggio. L’incidente con il tombino ha portato la Fia a optare per l’unione dei due turni senza pausa intermedia per avere più tempo a disposizione. Sainz, che ha terminato la mattinata, ha comunque ceduto la vettura a Leclerc che eredita la Rossa con l’obiettivo di continuare a rimanere al comando.