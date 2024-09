Tifosi e vip, la stessa gioia. Jacobs: "Aspetto Lewis"

Nell’ultima manciata di giri il motore in pieno della Ferrari è coperto dai decibel dei tifosi. Un boato. E l’esplosione dell’euforia alla bandiera a scacchi. I ’veterani’ della passione per il Cavallino ci speravano ma ci credevano poco. Le nuove leve, invece, erano più ottimiste.

Ora tutti incoronano Charles Leclerc “Re d’Italia”. Invadono la pista. Corrono sull’asfalto che ’brucia’ a 52 gradi: "Bellissimo, non poteva finire meglio, prima volta a Monza e vedo la Ferrari vincere, mi sa che ci tornerò spesso", la scaramanzia di Sara, 21 anni, al seguito di una squadra di fan arrivati dalla Toscana. Il caldo sofferto fino a qualche minuto prima sembra scomparso d’un colpo quando Alex Del Piero sventola la bandiera a scacchi sopra il casco di Leclerc.

E Federico, 52 anni, tifosissimo della Ferrari ma anche della Juventus addirittura si commuove: "Mi sembra di vivere un sogno". Patrick, dalla Germania, rischia quasi di perdersi il figlio di 6 anni nella calca della pit-lane con i tifosi impazziti, ma poi lo solleva sulle spalle e cerca di spiegargli, a fatica, quel che sta succedendo, tra trombe, cori e fumogeni in un delirio generale: "Una grande magia". Profetizzata una manciata di minuti prima del via da chef Alessandro Borghese, "tifosissimo Ferrari": "Non ci sarà bisogno di un digestivo, andrà bene sicuramente".

La vittoria è servita. Spinta anche dalla ’squadra’ di medagliati olimpici, in testa Marcell Jacob: "Sono ovviamente tifoso della Ferrari, anche se Lewis Hamilton è il mio idolo a livello sportivo. Quindi non vedo l’ora che l’anno prossimo lui arrivi nella famiglia Ferrari per fare una combo perfetta".

Nel Tempio della velocità è il giorno degli sportivi, con il pilota ex MotoGp oggi passatp alla Superbike Andrea Iannone insieme con il portiere (ora svincolato) Loris Karius, marito di Diletta Leotta. E ancora la stella del basket Nba Kristaps Porzingis, il tennista Matteo Berrettini reduce dall’eliminazione dallo Us Open, la coppia d’oro nella madison Chiara Consonni e Vittoria Guazzini che ha sfilato sul circuito in bici e la pallavolista del Vero Volley Myriam Sylla, fresca di oro olimpico.